Posts de humor, Tigrinho e vida na periferia: quem eram as irmãs influenciadoras mortas em Fortaleza

Maria Beatriz, 20, e Bianca, 15, foram mortas a tiros na noite dessa quinta-feira (1º), na Barra do Ceará, em Fortaleza. Populares em redes sociais de vídeos curtos, como Kwai e TikTok, elas eram conhecidas no Instagram por divulgar plataformas de jogos de azar, especialmente o "Jogo do Tigrinho".

No Kwai, Bianca tinha cerca de 1,4 milhão de seguidores, enquanto Maria Beatriz estava próximo de 900 mil. As duas costumavam publicar vídeos curtos de cenas fictícias ambientadas na periferia da Capital.

Legenda: As irmãs eram conhecidas por publicarem vídeos curtos de cenas ambientadas na periferia de Fortaleza Foto: Reprodução/TikTok

No TikTok, as publicações de Bianca tinham uma média de 3 mil a 7 mil visualizações. O vídeo mais popular dela na rede social chegou à marca de 25,3 mil views — uma dublagem de humor que brincava com o contexto: "Quando minha mãe diz que vai levar um hidratante meu porque tenho vários".

Nesta sexta (2), no vídeo citado, já havia uma série de comentários de seguidores lamentando a morte da influencer. "Fica com Deus", escreveu uma. "Descansa em paz", disse outra.

Como a irmã, Maria Beatriz também publicava vídeos com cenas engraçadas na periferia. Seus vídeos fazem enorme sucesso no Kwai — um, inclusive, está com quase 300 mil visualizações até o momento.

Legenda: No Kwai, Maria Beatriz tinha pouco mais de 800 mil seguidores Foto: Reprodução/Kwai

No Instagram, a última postagem de Beatriz e Bianca foi uma brincadeira nos 'Stories', em que a irmã mais velha compartilhou um vídeo que dizia: "Quando eu acabo de chegar no rolê, mas a Polícia chegou junto".

Adolescente estaria grávida

Outro influenciador do bairro, conhecido como Moskou, e que se apresenta como namorado de Bianca, comentou o crime em suas próprias redes sociais e revelou que a adolescente estaria grávida.

"Ainda tem um povo maldoso dizendo que eu tava na hora e deixei as 'cumade'. Se eu tivesse, eu tinha dado minha vida pela minha bichinha e pela minha cunhada. Não tinha deixado elas morrerem não. Duas inocentes", relatou ele, que, ao final, escreveu: "A gente ia ter um bebê. Meu amor tava gravidinha".

Legenda: Bianca publicava constantemente seus 'ganhos' com o Jogo do Tigrinho Foto: Reprodução/Instagram

A informação, porém, não foi confirmada por nenhuma autoridade de segurança ou familiar direto.

Morte das influencers

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência de duplo homicídio foi atendida por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil e da Polícia Militar.

O Diário do Nordeste apurou que as vítimas foram alvejadas durante um ataque de integrantes do Comando Vermelho (CV) em embarcações contra faccionados da Guardiões do Estado (GDE). Além disso, após esse ataque, um revide teria deixado cinco pessoas feridas — este caso também ainda é investigado pela Polícia.

