Dez suspeitos de integrar as facções Comando Vermelho e GDE são presos em Fortaleza e em Maracanaú

Membros das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) foram presos na manhã desta terça-feira (22), nas cidades de Fortaleza e Maracanaú.

A Polícia Civil do Ceará informou ter cumprido 12 mandados de prisão (sendo oito membros do CV e quatro da GDE), e que dois suspeitos já estavam no Sistema Penitenciário cearense.

Dentre os presos estão três mulheres, que, segundo os investigadores, vinham auxiliando os maridos no tráfico de drogas. O líder do CV foi identificado como Francisco Jean Carlos Oliveira Sales, que atuava no bairro Vila União, em Fortaleza.

Na casa de Jean foram encontradas drogas e ele também foi autuado em flagrante

Além das prisões, foram apreendidos celulares e entorpecentes. Os alvos da 'Operação Nocaute' são suspeitos de crimes, como: tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e integrar organização criminosa.

No total, foram bloqueados das contas dos alvos cerca de R$ 5 milhões, sendo aproximadamente R$ 250 mil de cada um deles.

MANDADOS DE PRISÃO

Segundo a Polícia Civil do Ceará, agentes estavam em posse de 21 mandados de busca e apreensão e 20 de prisão preventiva. Os presos foram encaminhados à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde foram colocados à disposição da Justiça.

A investigação que culminou nas identificações dos suspeitos começou ainda em 2023. A maior parte deles tem ficha criminal extensa.

A 'Operação Nocaute' foi coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e "integra as operações nacionais no contexto da Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento das Organizações Criminosas, coordenada pelo Ministério da Justiça (Renocrim)", disse a Polícia.

