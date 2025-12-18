Chacina: quatro homens encontrados mortos em duas cidades do CE foram vítimas de emboscada
As investigações apontam que eles foram traídos pela própria facção criminosa.
Um corpo de um homem foi encontrado no Município de Pires Ferreira, no dia 2 de dezembro deste ano. Poucas horas depois, três corpos foram encontrados às margens do Açude Araras, no Município de Varjota. As investigações policiais apontam que os quatro homens estavam juntos e foram vítimas de uma chacina (ataque criminoso com mais de três mortos).
A reportagem apurou, com fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), que a principal suspeita da Polícia é que os quatro homens foram vítimas de uma emboscada, planejada pela facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) - a qual eles integravam.
Os quatro homens teriam sido encarregados pelo TCP de atacar rivais, em uma região próxima ao Açude Araras. Para cumprir a missão, eles tiveram que utilizar uma canoa, para chegar a uma ilhota.
Porém, ao chegarem à ilhota, eles foram surpreendidos por homens fortemente armados, que os mataram a tiros. Os corpos foram jogados no Açude.
O Açude Araras foi construído sobre o leito do Rio Acaraú, entre os municípios cearenses de Varjota, Pires Ferreira, Hidrolândia e Santa Quitéria, segundo o site do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), do Governo Federal.
Um corpo foi levado pela correnteza até o Distrito de Cipó, em Pires Ferreira. Poucas horas depois, três corpos foram encontrados às margens do Açude Araras, em Varjota. A reportagem apurou que todos tinham marcas de tiros e que algumas vítimas tinham munições guardadas nos bolsos.
Ligação com facção criminosa
A reportagem apurou que três vítimas da chacina foram identificadas: Antônio Paulo Sérgio da Silva Costa, de 28 anos; José Breno de Lima Dutra, 28; e Maicon Rodrigues Melo, 30. A quarta vítima ainda não foi identificada.
José Breno respondia por roubo e tráfico de drogas. E Maicon Melo, por tráfico de drogas. A fonte da SSPDS afirmou que as investigações apontam ligação das vítimas com a facção carioca TCP.
Questionada pela reportagem sobre a chacina, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) respondeu que investiga as mortes em dois inquéritos, que tramitam em paralelo nas delegacias de Varjota e Ipu (esta responsável pelos crimes ocorridos em Pires Ferreira).
Sobre o caso investigado pela Unidade de Varjota, a Polícia Civil informou que "os corpos de três homens, dois de 28 anos e um ainda não identificado, foram encontrados em um açude".
"Uma das vítimas identificadas tinha antecedentes por tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogoe roubo. Apenas após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível determinar as causas dos óbitos", completou.
Quanto ao corpo encontrado em Pires Ferreira, a PCCE afirmou que "o corpo de uma pessoa, ainda não identificada formalmente, foi encontrado na localidade de Cipó. Apenas após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível determinar as causas da morte e a identidade da vítima".
A Instituição destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". O sigilo e o anonimato são garantidos pela Polícia.
Confira os canais de denúncia:
- O número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS);
- O telefone (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;
- O portal “e-denúncia”, do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.