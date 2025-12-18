Diário do Nordeste
Chacina: quatro homens encontrados mortos em duas cidades do CE foram vítimas de emboscada

As investigações apontam que eles foram traídos pela própria facção criminosa.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra a água de um açude, onde foi encontrado um corpo de uma pessoa, borrado na imagem.
Legenda: Três corpos foram encontrados às margens do Açude Araras, no Município de Varjota.
Foto: VC Repórter.

Um corpo de um homem foi encontrado no Município de Pires Ferreira, no dia 2 de dezembro deste ano. Poucas horas depois, três corpos foram encontrados às margens do Açude Araras, no Município de Varjota. As investigações policiais apontam que os quatro homens estavam juntos e foram vítimas de uma chacina (ataque criminoso com mais de três mortos).

A reportagem apurou, com fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), que a principal suspeita da Polícia é que os quatro homens foram vítimas de uma emboscada, planejada pela facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) - a qual eles integravam.

Os quatro homens teriam sido encarregados pelo TCP de atacar rivais, em uma região próxima ao Açude Araras. Para cumprir a missão, eles tiveram que utilizar uma canoa, para chegar a uma ilhota.

Porém, ao chegarem à ilhota, eles foram surpreendidos por homens fortemente armados, que os mataram a tiros. Os corpos foram jogados no Açude.

O Açude Araras foi construído sobre o leito do Rio Acaraú, entre os municípios cearenses de Varjota, Pires Ferreira, Hidrolândia e Santa Quitéria, segundo o site do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), do Governo Federal.

Um corpo foi levado pela correnteza até o Distrito de Cipó, em Pires Ferreira. Poucas horas depois, três corpos foram encontrados às margens do Açude Araras, em Varjota. A reportagem apurou que todos tinham marcas de tiros e que algumas vítimas tinham munições guardadas nos bolsos.

Ligação com facção criminosa

A reportagem apurou que três vítimas da chacina foram identificadas: Antônio Paulo Sérgio da Silva Costa, de 28 anos; José Breno de Lima Dutra, 28; e Maicon Rodrigues Melo, 30. A quarta vítima ainda não foi identificada.

José Breno respondia por roubo e tráfico de drogas. E Maicon Melo, por tráfico de drogas. A fonte da SSPDS afirmou que as investigações apontam ligação das vítimas com a facção carioca TCP.

Questionada pela reportagem sobre a chacina, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) respondeu que investiga as mortes em dois inquéritos, que tramitam em paralelo nas delegacias de Varjota e Ipu (esta responsável pelos crimes ocorridos em Pires Ferreira).

Sobre o caso investigado pela Unidade de Varjota, a Polícia Civil informou que "os corpos de três homens, dois de 28 anos e um ainda não identificado, foram encontrados em um açude". 

"Uma das vítimas identificadas tinha antecedentes por tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogoe roubo. Apenas após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível determinar as causas dos óbitos", completou.

Quanto ao corpo encontrado em Pires Ferreira, a PCCE afirmou que "o corpo de uma pessoa, ainda não identificada formalmente, foi encontrado na localidade de Cipó. Apenas após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível determinar as causas da morte e a identidade da vítima".

A Instituição destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais". O sigilo e o anonimato são garantidos pela Polícia.

Confira os canais de denúncia:

  • O número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS);
  • O telefone (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia;
  • O portal “e-denúncia”, do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.
