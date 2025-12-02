Três corpos são encontrados às margens de açude em Varjota, no Ceará
As vítimas ainda não foram identificadas pela Pefoce.
Três corpos foram encontrados às margens de um açude do município de Varjota, no Interior do Ceará, nesta terça-feira (2). As vítimas ainda não foram identificadas formalmente, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local do crime, e vai produzir laudo com as circunstâncias dos óbitos.
Investigação
O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Varjota.
Além da Pefoce, o resgate dos corpos foi realizado por equipes do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Polícia Militar do Ceará (PMCE).