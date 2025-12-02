PM diz que perseguiu Cearense do Grau por 10 min e disparou 4 vezes contra ele

O influenciador Cearense do Grau, Ruan Carlos da Silva Moraes, de 18 anos, foi perseguidos por cerca de 10 minutos antes de morrer. A informação consta em depoimento de um dos agentes que participaram da intervenção policial no bairro Cágado, em Maracanaú, no último dia 25 de novembro.

“Ao chegarem perto da rua 8 ou 9 (não sabendo precisar ao certo, pois foram cerca de 10 minutos perseguição), o homem (piloto) sacou uma arma de fogo com sua mão direita e efetuou dois disparos contra a composição (mas os disparos não atingiram ninguém da composição nem a viatura)”, aponta trecho do depoimento do agente obtido pelo Diário do Nordeste.

O policial diz que efetuou dois disparos com sua pistola funcional, enquanto o patrulheiro assentado atrás do motorista efetuou mais dois disparos, resultando em quatro tiros contra Ruan e a namorada. Outros dois agentes não dispararam, segundo o depoimento.

“A perseguição continuou ainda por cerca de 500 metros quando, na saída da rua 01 em sentido à Avenida Padre José Holanda do Vale, o motorista da motocicleta passou direto e colidiu em um meio-fio, e o casal caiu cerca de 30 a 40 metros do local onde bateram. Assim, desembarcaram da VTR e encontraram a vítima feminina (garupeira) consciente e o piloto da motocicleta aparentemente desacordado”, relatou o agente.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), em nota à reportagem, informou que investiga a ocorrência no âmbito administrativo.

POSSÍVEL TIRO NA NUCA

Conforme o depoimento, os agentes acionaram o apoio da SOS Maracanaú (serviço municipal de saúde) e quando a ambulância chegou, foi repassado pela técnica de enfermagem que Ruan tinha uma possível lesão de arma de fogo na coluna (início do pescoço), e a mulher possível lesão de arma de fogo próximo ao ombro direito.

“Após prestarem a devida assistência ao casal lesionado, procederam a uma busca na região, a pé, e a cerca de 50 metros do local do acidente, encontraram a arma que RUAN utilizou atirando contra a composição, com duas munições deflagradas, três munições picotadas, e uma intacta”, expressa ainda trecho do depoimento.

Quem era o influenciador Cearense do Grau

‘De Fortaleza para o mundo’, isso é o que está escrito em um dos perfis do influenciador Cearense do Grau, o Ruan Carlos da Silva Moraes, de 18 anos, que morreu na madrugada desta terça-feira (25), durante uma intervenção policial no bairro Cágado, em Maracanaú.

Apenas no Kwai, onde está essa pequena biografia, o influenciador tinha mais de 51 mil seguidores e cerca de 314 mil curtidas. No Instagram, o cearense tem mais de 698 mil seguidores.

O conteúdo do influencer era mesclado entre humor e grau, manobras radicais e ilegais de moto - considerado uma infração de trânsito gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que deram sua fama na internet.

Ruan Carlos possuía histórico de ato infracional análogo à direção perigosa e havia sido liberado recentemente após cumprimento de medida determinada pela Vara da Infância e da Juventude.

No Instagram, no dia 7 de maio deste ano, ele chegou a celebrar a saída da instituição. “Cantou a Lili do africão”, escreveu o jovem na legenda do vídeo. Nas imagens, ele sai empurrando uma moto quanto é esperado por outras pessoas.

Outro conteúdo presente em suas redes são os vídeos que gravava com sua companheira, uma jovem de 16 anos, que estava com ele durante a abordagem da polícia. Ela foi encaminhada ao hospital, onde permanece sob escolta.

Nos registros, ela aparece recorrentemente na garupa do influenciador, às vezes, nos momentos em que ele realizava as manobras com motocicletas.