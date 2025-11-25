Morre influenciador Cearense do Grau

Marlene Fernandes, mãe do influenciador Cearense do Grau, usou o Instagram — na tarde deste terça-feira (25) — para informar aos seguidores o falecimento do filho. As circunstâncias da morte ainda não foram reveladas.

"A gente tá abalado com tudo que aconteceu, eu fiquei sabendo agora pouco. Eu não vou conseguir responder vocês. quando tiver mais calmo eu respondo você. O momento é delicado demais. Espero que vocês entendam", falou a mãe dele, Marlene, em vídeo.

Segundo a mãe do jovem, ela recebeu fotos que estão sendo divulgadas nas redes sociais do corpo do filho. Nas imagens, ele aparece ao chão e de capacete em um terreno cercado por placas de alumínio.

Veja depoimento de mãe de jovem:

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda posicionamento do caso.

Quem é o Cearense do Grau?

O Cearense do Grau ficou conhecido nas redes sociais por gravar conteúdo voltado ao cotidiano do cearense. No começo da produção de conteúdo, ele gravava vídeos mostrando a alimentação da rotina nordestino e o convívio com animais.

Ele soma mais de 269 mil seguidores no Instagram e mais de quatro milhões de seguidores no Kwai.

Com o passar do tempo, ele iniciou a gravação de vídeos percorrendo ruas de Fortaleza e de outras cidades da Região Metropolitana em diferentes motos executando a prática do "grau" — empinar a motocicleta.

Ele chegou até publicar em storys do Instagram quando teve uma moto apreendida pela fiscalização durante a prática do "grau.

PMs atenderam ocorrência

Alguns metros do corpo do jovem, uma segunda pessoa aparece em foto rodeada de policiais militares, que seria a namorada do influenciador, que teria sido baleada, segundo informou a mãe.

"Eu sou vi a foto e os policiais lá perto dele. Eu ainda vou ver direitinho o que aconteceu, o motivo deles terem feito isso com ele", alegou a mãe do influenciador em vídeo.