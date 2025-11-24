Atirador esportivo é preso por vender medicamentos de emagrecimento em Fortaleza
O suspeito já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.
Durante um mandado de busca e apreensão por porte ilegal de arma de fogo, nesta segunda-feira (24), no bairro Jangurussu, em Fortaleza, um homem de 32 anos foi preso com mais de 190 ampolas, canetas e caixas de medicamentos para emagrecimento que seriam comercializadas ilegalmente.
A prisão em flagrante foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), após comunicaram o investigado sobre a ordem judicial e fizeram uma busca no imóvel.
O homem, que é CAC, atirador esportivo, tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).
Além dos remédios, foram apreendidas cerca de 300 seringas, 29 agulhas, 93 compressas, 12 recipientes com álcool, cartões magnéticos, máquinas para pagamento, documentos e uma quantia em dinheiro.
A pasta informou ainda que as diligências e oitivas contra o investigado, relacionadas ao outro inquérito, seguem em andamento. Outros detalhes serão repassados em um momento oportuno, visando preservar a investigação da Desarme/PCCE.
O atirador foi autuado, com base no artigo 273, § 1º, A:
- At. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais:
- § 1o -A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico.