PF realiza operação no Ceará por suspeita de fraude no Enem

Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 13:24)
Segurança
Sobre uma superfície clara, há dois itens principais: à esquerda, um pacote plástico transparente lacrado com tarja vermelha, contendo um notebook prateado da marca Lenovo, um carregador e um envelope menor com etiquetas de identificação; à direita, um caderno de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025, identificado como “2º dia” e cor laranja, com instruções impressas na capa e o logotipo do INEP.
Legenda: Material apreendido pela Polícia Federal durante operação contra fraude inclui um notebook lacrado e um caderno de provas do segundo dia do exame.
Foto: Divulgação/Polícia Federal.

A Polícia Federal (PF) cumpriu neste domingo (23) um mandado de busca e apreensão em Sobral, no Ceará, por suspeita de fraude no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A Operação Profeta visa desvendar uma suposta divulgação antecipada do conteúdo da prova. 

O alvo da operação foi Edcley de Souza Teixeira, estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC). Em imagem divulgada pela PF, dá para ver que foi apreendido um notebook, um aparelho celular e uma prova laranja do 2º dia de Enem 2025.

De acordo com a corporação, a investigação começou após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) verificar a publicação de um vídeo antes do Enem contendo questões com "similaridade substancial" às aplicadas na prova.

"A atuação da Polícia Federal visa esclarecer os fatos, apurar possíveis ilícitos, identificar os responsáveis pela obtenção dos dados e divulgação indevida, bem como possíveis conexões com outros delitos", explica a PF.

Questões anuladas e suposto vazamento 

No último dia 18, o Inep anulou três questões do Enem 2025 após o cearense Edcley Teixeira anunciar nas redes sociais que "previu" questões semelhantes às do exame. A PF foi acionada para investigar a conduta do estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Em pronunciamento, Edcley se disse "à disposição da PF" e chegou a fazer um vídeo onde se diz despreocupado, pois "não fez nada de errado". 

Após a polêmica, o ministro da Educação Camilo Santana garantiu aos candidatos que o Enem 2025 não será cancelado, e manteve a divulgação dos resultados para janeiro próximo.

