Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará

O estudante de medicina Edcley Teixeira, 28, que ficou conhecido por "prever" questões que caíram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), usou o Instagram, na noite desta quinta-feira (20), para negar que esteja vendendo gabaritos para candidatos que farão a reaplicação da prova no Pará por conta da COP 30 — marcada para ocorrer nas próximas semanas.

O cearense alertou que famosos professores estariam divulgando informações falsas que ele estaria vendendo gabaritos do Enem por R$ 6 mil.

“A mais recente é de que eu estou vendendo para a reaplicação do COP30 gabaritos por R$ 6 mil. Segundo relatos, há muitos alunos de Belém, segundo relatos, comprando esses gabaritos. Isso é falso. Isso vai impactar a mente desses jovens”, afirmou Edcley Teixeira.

A reportagem procurou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para saber se a instituição recebeu denúncia sobre o assunto e aguarda posicionamento.

Na terça-feira (19), o Inep liberou os locais de prova da edição especial do exame em Belém, Ananindeua e Marituba — marcada para 30 de novembro e 7 de dezembro devido à realização da COP30. Nas três cidades, os estudantes estão em férias escolares e, em Belém, três escolas estaduais foram transformadas em hostels para receber visitantes.

Edcley diz que golpistas estão se aproveitando do nome dele

O universitário cearense acrescentou que a propagação de boatos tem permitido que golpistas se aproveitem do nome dele para enganar estudantes. “Queria deixar claro que tudo isso é falso e que alguns golpistas estão se aproveitando da irresponsabilidade desses influenciadores. A única coisa que posso fazer é pedir encarecidamente que parem de propagar tanta mentira”.

Edcley reforçou que apenas o perfil oficial dele no Instagram — verificado — e o número de WhatsApp devem ser considerados canais legítimos de contato com ele. “Os únicos perfis que vocês podem confiar são este Instagram que é verificado e o meu WhatsApp. Não confiem em nenhuma outra rede social”, afirmou.

O estudante também declarou tranquilidade quanto às investigações. Segundo ele, a Polícia Federal já estaria analisando metadados dele, além do comportamento digital. “A verdade será esclarecida. Confio muito na Polícia Federal. Por isso estou tão tranquilo”, afirmou.