Confira trechos próprios e impróprios para banho no feriado de Natal

Com a proximidade do feriado prolongado, as áreas de praia costumam registrar aumento no fluxo de frequentadores, tanto de moradores locais quanto de turistas.

Diante desse cenário, estar atento à qualidade da água do mar é fundamental para evitar riscos à saúde, como doenças gastrointestinais, problemas de pele e infecções nas mucosas.

Para orientar a população, o Diário do Nordeste preparou uma lista com os trechos próprios e impróprios para banho.

O presente boletim de balneabilidade, elaborado pela Gerência de Análise e Monitoramento da Semace, apresenta informações referentes ao período de 22 a 28 de dezembro de 2025.

Veja onde ficam os trechos próprios e impróprios para banho em Fortaleza:

Na região leste, todos os trechos estão próprios:

P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema;

P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09;

P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08;

P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas;

P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues;

P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati;

P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01;

P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares;

P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I;

P. do Futuro - Na altura da rua Ismael;

P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho. P 32L - P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos;

P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba.

No Centro, os seguintes trechos estão próprios:

P. do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

P. do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas

P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro.

P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

Trechos impróprios para banho no centro:

P. do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna;

P. do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe;

P. do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.

Na região oeste, os seguintes trechos estão próprios:

P. do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes;

P. do Pirambu - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda;

P. da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece;

P. da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge;

P. Barra do Ceará - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.

Trechos impróprios para banho na região oeste:

P. Barra do Ceará - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta);

P. Barra do Ceará - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde;

P. Barra do Ceará - Na altura da rua Bom Jesus;

P. Barra do Ceará - Foz do Rio Ceará.

