Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quantos Jesus, Marias e Josés têm no Ceará? Veja popularidade de nomes dos símbolos do Natal

Nomes bíblicos ganham destaque num Estado de tradição cristã.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Mãos posicionando a figura do Menino Jesus em um presépio de Natal, com outros personagens como Maria e os Reis Magos ao redor, sobre um tecido vermelho com luzes.
Legenda: Jesus, Maria e José ocupam os lugares de destaque no presépio cristão.
Foto: Reinaldo Jorge.

O Natal é uma data celebrativa que reúne famílias em todo o mundo. Para os cristãos, ele lembra e homenageia o nascimento de Jesus Cristo, ao lado dos pais, José e Maria, dentro de um estábulo na cidade de Belém, na região central da Cisjordânia. A força do evento faz com que os pais batizem os filhos e filhas com os nomes dessas três figuras centrais, e o Ceará ganha destaque no cenário brasileiro.

Segundo a plataforma Nomes no Brasil, lançada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) neste ano, Maria é o primeiro nome mais comum no Ceará, com 1.111.151 pessoas sendo registradas assim. Isso equivale a 12,63% da população no Estado.

Com esse percentual, o Ceará também é o Estado com maior proporção de pessoas chamadas Maria no País. Além do nome inicial, ainda há 33.751 cearenses que possuem essa partícula no sobrenome.

Conforme o IBGE, a raiz mais comum é uma derivação do hebraico Miriam, que significa “vidente” ou “senhora soberana”. Outras possibilidades são consideradas, como a origem a partir do sânscrito “Maryáh”, significando “virgindade”, “pureza”; ou do egípcio “Mry”, que significa “amada”. 

Devido a seu papel de destaque na cultura cristã, Maria também simboliza devoção religiosa e maternidade.

Essa popularidade, entretanto, não está limitada apenas ao Ceará ou ao Brasil. Contando com suas variações, como Mary e Marie, Maria é o nome mais comum no mundo.

No ranking nacional, o Ceará é o 3º Estado com maior quantidade absoluta de Marias:

  1. São Paulo: 2.131.207
  2. Minas Gerais: 1.303.703
  3. Ceará: 1.111.151
  4. Pernambuco: 880.834
  5. Bahia: 787.224

Oito cidades cearenses também têm destaque no contexto nacional porque têm Maria como o nome mais popular:

  1. Morrinhos (CE): 22,30%
  2. Bela Cruz (CE): 22,21%
  3. Santana do Acaraú (CE): 20,69%
  4. São José do Divino (PI): 19,56%
  5. Itarema (CE): 18,89%
  6. Marco (CE): 18,87%
  7. Serrita (PE): 18,75%
  8. Acaraú (CE): 18,74%
  9. Quixeré (CE): 18,44%
  10. Senador Sá (CE): 18,42%

Veja também

teaser image
País

Mensagem de Feliz Natal para amigos: 10 frases para enviar para quem você ama

teaser image
Zoeira

Seis melhores filmes de Natal disponíveis no streaming

Já entre os nomes masculinos, "José" ocupa a segunda colocação, com 401.348 registros. Perde em popularidade apenas para "Francisco", com 548.547 registrados.

Ainda há 11.207 pessoas com José no sobrenome. A popularidade também está atrelada à forte tradição cristã no Brasil e à adoção de nomes bíblicos.

José tem origem no hebraico Yosef, que significa “aquele que acrescenta” ou “Deus multiplica”. Com o passar dos tempos, o nome se espalhou por diversas regiões e culturas, variando como "Joseph" em inglês e "Giuseppe" em italiano. 

Popularmente, a referência bíblica de José trabalhando como carpinteiro também passou a agregar significados como humildade e trabalho honesto.

No ranking nacional, o Ceará é o 5º Estado com mais Josés no país:

  1. Alagoas: 223.323
  2. Sergipe: 137.132
  3. Paraíba: 211.665
  4. Pernambuco: 464.161
  5. Ceará: 401.348

Quase 2 mil 'Jesus' no Ceará

Já o centro da festa natalina, Jesus é responsável pelo batismo do primeiro nome de 1.656 pessoas no Ceará. É o 521º nome mais popular no Estado, correspondendo a 0,02% dos habitantes. A idade mediana dos Jesus cearenses é de 36 anos.

Uma curiosidade é que, desse universo, 43 mulheres se chamam Jesus. Além disso, há 18.119 pessoas com "Jesus" no sobrenome.

Conforme o levantamento, os registros desse nome no Ceará cresceram desde os anos 1940 até o fim da década de 1970. Depois, houve um decréscimo até o início dos anos 2000, quando houve uma retomada. A década de 2010 a 2019 teve o maior número de registros, com 311 ocorrências. Anos mais recentes ainda não foram compilados.

A palavra Jesus, ou "Yeshua" em hebraico, significa “Deus salva” ou “salvador”. Conforme a Bíblia, o nome foi anunciado a Maria pelo próprio anjo Gabriel.

Para o IBGE, “Jesus” é uma sinalização da fé cristã. Já na Idade Média, o sobrenome foi adotado por religiosos e adeptos do cristianismo, identificados como “de Jesus”. Assim, tinha como objetivo indicar a devoção ao messias. 

No ranking nacional, o Ceará também fica em 5º lugar:

  • São Paulo: 6.967
  • Minas Gerais: 6.788
  • Rio Grande do Sul: 3.262
  • Goiás: 1.933
  • Ceará: 1.656

O que dizem os Jesus cearenses?

O enfermeiro cearense Jesus Neto, de 25 anos, carrega no nome uma homenagem ao avô a partir de uma decisão da mãe.

Questionado se considera que seu nome tem um peso pela figura histórica que foi Jesus, ele nega. “Eu me sinto honrado em ter esse nome, uma vez que sou fã da história de Jesus, por ser tão humano”, afirma.

Para Jesus Neto, “todos nós representamos um pouco Jesus; não pelo nome em si, mas por atitudes”.

Morador de Caucaia, o administrador Jesus Silva também considera que carregar o nome de Jesus é um lembrete diário de responsabilidade e fé. 

“Para mim, é buscar coerência entre o que acredito e a forma como vivo, sabendo que atitudes, palavras e escolhas falam mais do que o próprio nome. Buscando constantemente refletir, com simplicidade, respeito e humildade os valores que Ele ensinou”, afirma ele, que é cristão.

Como foi feita a contagem?

As informações disponibilizadas pelo IBGE são resultado de um ranking formado pelos nomes e sobrenomes de maior frequência no Censo Demográfico 2022.

Para a elaboração da lista, foram registrados, em dois campos distintos, o nome e o sobrenome completo de todos os moradores do domicílio informados pelo entrevistado na data de referência. 

Foi solicitado que o recenseador registrasse o primeiro nome ou o nome composto do morador no campo “nome”. No campo “sobrenome”, solicitou-se que fossem registrados todos os demais sobrenomes do morador, dando preferência ao registro do nome completo e, caso não fosse possível, somente o último sobrenome. 

Para fins de divulgação, no campo “nome” considerou-se apenas o primeiro nome informado e, para o campo “sobrenome” foi feita uma frequência dos sobrenomes, não importando a ordem em que foram registrados.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Mãos posicionando a figura do Menino Jesus em um presépio de Natal, com outros personagens como Maria e os Reis Magos ao redor, sobre um tecido vermelho com luzes.
Ceará

Quantos Jesus, Marias e Josés têm no Ceará? Veja popularidade de nomes dos símbolos do Natal

Nomes bíblicos ganham destaque num Estado de tradição cristã.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Imagem do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Foto usada em matéria sobre cronograma do programa.
Ceará

Inscrições no Sisu 2026 iniciam em janeiro; confira calendário

Data foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC).

Redação
23 de Dezembro de 2025
Jornalista e sua gata.
Ceará

‘Recomeço’: jornalista que descobriu câncer após toque de gata celebra cura

O diagnóstico da cearense veio em março deste ano, de uma maneira incomum.

Bergson Araujo Costa
23 de Dezembro de 2025
Banhistas na praia do futuro em Fortaleza.
Ceará

Confira trechos próprios e impróprios para banho no feriado de Natal

Conforme boletim de balneabilidade, há locais inadequados para banhistas na Capital cearense.

*Nathália Paula Braga
23 de Dezembro de 2025
Fotografia noturna com técnica de longa exposição de um ônibus em movimento em uma avenida, criando rastros de luz coloridos ao lado de um calçadão iluminado por postes.
Ceará

Veja ruas bloqueadas e linhas alteradas para o Réveillon 2026 de Fortaleza

Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará sofrerão modificações nos dias 30 e 31 de dezembro.

Clarice Nascimento e Thatiany Nascimento
23 de Dezembro de 2025
Foto de uma aluna participante do projeto Super Autor, que envolve a publicação de livros, em Uruoca, no Ceará.
Ceará

Projeto no interior do CE transforma mais de 190 alunos em escritores

Iniciativa pedagógica envolve alunos do 4º e 5º ano, famílias e professores na criação, ilustração e lançamento de obras literárias em Uruoca.

Maria Clarice Sousa*
23 de Dezembro de 2025
Reunião do Plano Operacional do Réveillon 2026 de Fortaleza
Ceará

Veja como será o plano operacional do Réveillon 2026 em Fortaleza

Evento acontece nos dia 30 e 31 de dezembro em três polos da Capital.

Clarice Nascimento e Thatiany Nascimento
23 de Dezembro de 2025
Fogos de artifício na virada do ano no Aterro da Praia de Iracema.
Ceará

Réveillon 2026 de Fortaleza terá fogos silenciosos por dez minutos

Cantor Seu Jorge fará a contagem regressiva na Praia de Iracema.

Clarice Nascimento e Thatiany Nascimento
23 de Dezembro de 2025
Professor orienta duas alunas em curso de férias Unifor.
Ceará

Unifor oferece mais de 80 cursos de férias gratuitos em janeiro

Cursos abrangem diversas áreas e são voltados à comunidade acadêmica e ao público externo

Agência de Conteúdo DN
23 de Dezembro de 2025
Um gari de Fortaleza, vestido com uniforme azul e verde, varrendo o chão em frente a contêineres de lixo cheios de galhos e detritos de madeira, em um dia ensolarado num Ecoponto.
Ceará

Quase 100 Ecopontos de Fortaleza operam sem licença ambiental, aponta fiscalização

Documento avalia risco de atividades à saúde pública e à qualidade do meio ambiente.

Nicolas Paulino
23 de Dezembro de 2025
Totem do Espaço Girassol em frente à unidade, em área arborizada.
Ceará

Fortaleza terá três novos Espaços Girassol para autistas em 2026; veja quando e onde

Unidades públicas ofertam terapias a meninos e meninas com transtornos de desenvolvimento.

Theyse Viana
22 de Dezembro de 2025
Imagem de uma mulher em frente a uma loja, no centro da cidade.
Ceará

Natal em Fortaleza: Veja o que abre e fecha na Cidade neste feriado

Data altera o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.

Nathália Paula Braga*
22 de Dezembro de 2025
Paisagem de um lago ou rio com céu dramaticamente nublado, vegetação verde em primeiro plano e construções distantes na margem.
Ceará

Todo o Ceará recebe aviso de chuvas intensas, mas 22 cidades têm maior 'perigo'; veja locais

Fenômeno sobre a Bahia também traz influências sobre outros Estados do Nordeste.

Nicolas Paulino
22 de Dezembro de 2025
Ceará

Prefeitura inaugura 2º Espaço Girassol para autistas em Fortaleza; veja onde e como será atendimento

Segundo a primeira-dama, Fortaleza trabalha na reorganização da fila de espera por diagnóstico, que hoje reúne cerca de 40 mil pessoas.

Clarice Nascimento e Thatiany Nascimento
22 de Dezembro de 2025
Imagem mostra flagrante de homem despejando lixo em local irregular em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza vai usar IA para identificar e multar quem jogar lixo em locais proibidos

Sistema de câmeras com reconhecimento facial e de veículos deve ser implementado em 2026.

Theyse Viana
22 de Dezembro de 2025
Foto da Defesa Civil do Ceará.
Ceará

Defesa Civil alerta para risco de chuvas intensas até segunda-feira (22)

Órgão divulgou informativo com base em dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Redação
21 de Dezembro de 2025
Vídeo: aluna de escola no CE pede, em cartinha de Natal, porta-retrato com foto da mãe que morreu
Ceará

Vídeo: aluna de escola no CE pede, em cartinha de Natal, porta-retrato com foto da mãe que morreu

A estudante se emocionou ao receber o presente.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Menina focada em colorir um papel com lápis, com um pote de lápis de cor ao lado, em um ambiente escolar.
Ceará

Com mais de 7 mil à espera de vaga em creche, Fortaleza quer zerar fila em 2026

Carência de espaço para crianças de até 3 anos de idade é recorrente na capital.

Theyse Viana
21 de Dezembro de 2025
Ceará

Por que escolas indígenas do Ceará ficarão fora da universalização do tempo integral em 2026

Thatiany Nascimento
20 de Dezembro de 2025
Ambiente terapêutico com balanços, estruturas suspensas e colchonetes coloridos.
Ceará

Réplica de apartamento e sala sensorial: veja Espaço Girassol para autistas que abrirá em Fortaleza

O Diário do Nordeste teve acesso à unidade, que terá atendimento gratuito com musicoterapia, psicólogos e fisioterapeutas, dentre outros.

Gabriela Custódio
20 de Dezembro de 2025