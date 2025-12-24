Quantos Jesus, Marias e Josés têm no Ceará? Veja popularidade de nomes dos símbolos do Natal

O Natal é uma data celebrativa que reúne famílias em todo o mundo. Para os cristãos, ele lembra e homenageia o nascimento de Jesus Cristo, ao lado dos pais, José e Maria, dentro de um estábulo na cidade de Belém, na região central da Cisjordânia. A força do evento faz com que os pais batizem os filhos e filhas com os nomes dessas três figuras centrais, e o Ceará ganha destaque no cenário brasileiro.

Segundo a plataforma Nomes no Brasil, lançada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) neste ano, Maria é o primeiro nome mais comum no Ceará, com 1.111.151 pessoas sendo registradas assim. Isso equivale a 12,63% da população no Estado.

Com esse percentual, o Ceará também é o Estado com maior proporção de pessoas chamadas Maria no País. Além do nome inicial, ainda há 33.751 cearenses que possuem essa partícula no sobrenome.

Conforme o IBGE, a raiz mais comum é uma derivação do hebraico Miriam, que significa “vidente” ou “senhora soberana”. Outras possibilidades são consideradas, como a origem a partir do sânscrito “Maryáh”, significando “virgindade”, “pureza”; ou do egípcio “Mry”, que significa “amada”.

Devido a seu papel de destaque na cultura cristã, Maria também simboliza devoção religiosa e maternidade.

Essa popularidade, entretanto, não está limitada apenas ao Ceará ou ao Brasil. Contando com suas variações, como Mary e Marie, Maria é o nome mais comum no mundo.

No ranking nacional, o Ceará é o 3º Estado com maior quantidade absoluta de Marias:

São Paulo: 2.131.207 Minas Gerais: 1.303.703 Ceará: 1.111.151 Pernambuco: 880.834 Bahia: 787.224

Oito cidades cearenses também têm destaque no contexto nacional porque têm Maria como o nome mais popular:

Morrinhos (CE): 22,30% Bela Cruz (CE): 22,21% Santana do Acaraú (CE): 20,69% São José do Divino (PI): 19,56% Itarema (CE): 18,89% Marco (CE): 18,87% Serrita (PE): 18,75% Acaraú (CE): 18,74% Quixeré (CE): 18,44% Senador Sá (CE): 18,42%

Veja também País Mensagem de Feliz Natal para amigos: 10 frases para enviar para quem você ama Zoeira Seis melhores filmes de Natal disponíveis no streaming

Já entre os nomes masculinos, "José" ocupa a segunda colocação, com 401.348 registros. Perde em popularidade apenas para "Francisco", com 548.547 registrados.

Ainda há 11.207 pessoas com José no sobrenome. A popularidade também está atrelada à forte tradição cristã no Brasil e à adoção de nomes bíblicos.

José tem origem no hebraico Yosef, que significa “aquele que acrescenta” ou “Deus multiplica”. Com o passar dos tempos, o nome se espalhou por diversas regiões e culturas, variando como "Joseph" em inglês e "Giuseppe" em italiano.

Popularmente, a referência bíblica de José trabalhando como carpinteiro também passou a agregar significados como humildade e trabalho honesto.

No ranking nacional, o Ceará é o 5º Estado com mais Josés no país:

Alagoas: 223.323 Sergipe: 137.132 Paraíba: 211.665 Pernambuco: 464.161 Ceará: 401.348

Quase 2 mil 'Jesus' no Ceará

Já o centro da festa natalina, Jesus é responsável pelo batismo do primeiro nome de 1.656 pessoas no Ceará. É o 521º nome mais popular no Estado, correspondendo a 0,02% dos habitantes. A idade mediana dos Jesus cearenses é de 36 anos.

Uma curiosidade é que, desse universo, 43 mulheres se chamam Jesus. Além disso, há 18.119 pessoas com "Jesus" no sobrenome.

Conforme o levantamento, os registros desse nome no Ceará cresceram desde os anos 1940 até o fim da década de 1970. Depois, houve um decréscimo até o início dos anos 2000, quando houve uma retomada. A década de 2010 a 2019 teve o maior número de registros, com 311 ocorrências. Anos mais recentes ainda não foram compilados.

A palavra Jesus, ou "Yeshua" em hebraico, significa “Deus salva” ou “salvador”. Conforme a Bíblia, o nome foi anunciado a Maria pelo próprio anjo Gabriel.

Para o IBGE, “Jesus” é uma sinalização da fé cristã. Já na Idade Média, o sobrenome foi adotado por religiosos e adeptos do cristianismo, identificados como “de Jesus”. Assim, tinha como objetivo indicar a devoção ao messias.

No ranking nacional, o Ceará também fica em 5º lugar:

São Paulo: 6.967

Minas Gerais: 6.788

Rio Grande do Sul: 3.262

Goiás: 1.933

Ceará: 1.656

O que dizem os Jesus cearenses?

O enfermeiro cearense Jesus Neto, de 25 anos, carrega no nome uma homenagem ao avô a partir de uma decisão da mãe.

Questionado se considera que seu nome tem um peso pela figura histórica que foi Jesus, ele nega. “Eu me sinto honrado em ter esse nome, uma vez que sou fã da história de Jesus, por ser tão humano”, afirma.

Para Jesus Neto, “todos nós representamos um pouco Jesus; não pelo nome em si, mas por atitudes”.

Morador de Caucaia, o administrador Jesus Silva também considera que carregar o nome de Jesus é um lembrete diário de responsabilidade e fé.

“Para mim, é buscar coerência entre o que acredito e a forma como vivo, sabendo que atitudes, palavras e escolhas falam mais do que o próprio nome. Buscando constantemente refletir, com simplicidade, respeito e humildade os valores que Ele ensinou”, afirma ele, que é cristão.

Como foi feita a contagem?

As informações disponibilizadas pelo IBGE são resultado de um ranking formado pelos nomes e sobrenomes de maior frequência no Censo Demográfico 2022.

Para a elaboração da lista, foram registrados, em dois campos distintos, o nome e o sobrenome completo de todos os moradores do domicílio informados pelo entrevistado na data de referência.

Foi solicitado que o recenseador registrasse o primeiro nome ou o nome composto do morador no campo “nome”. No campo “sobrenome”, solicitou-se que fossem registrados todos os demais sobrenomes do morador, dando preferência ao registro do nome completo e, caso não fosse possível, somente o último sobrenome.

Para fins de divulgação, no campo “nome” considerou-se apenas o primeiro nome informado e, para o campo “sobrenome” foi feita uma frequência dos sobrenomes, não importando a ordem em que foram registrados.