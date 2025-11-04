Sobrenome Silva é o mais popular no Ceará, em Fortaleza e no Brasil; veja lista do IBGE

O sobrenome Silva é o mais popular no Ceará e em Fortaleza, assim como em todo o Brasil, apontou levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado nesta terça-feira (4), com dados do Censo Demográfico de 2022 sobre os nomes no País.

Essa é a primeira vez que o IBGE disponibiliza o ranking dos sobrenomes mais comuns entre os brasileiros. Após Silva, Sousa e Santos surgem na 2ª e 3ª colocação, respectivamente, na lista dos sobrenomes cearenses.

Ao todo, 1.692.868 pessoas no Ceará possuem Silva como sobrenome, número que equivale a 19,25% da população. No Brasil, os registros são ainda mais expressivos, com 34.030.104 registrados com este sobrenome, o que significa a presença na identificação de 16,76% da população.

Os dados ainda mostram que há mais de 800 mil pessoas com sobrenome Sousa em todo o estado do Ceará, enquanto mais de 600 mil possuem o sobrenome Santos registrado.

Conforme o IBGE, o Brasil tem 200 mil sobrenomes.

Veja o ranking de sobrenomes mais comuns no Ceará:

1º lugar: Silva (1.692.868 pessoas)

2º lugar: Sousa (805.536)

3º lugar: Santos (608.963)

4º lugar: Oliveira (551.721)

5º lugar: Lima (536.012)

6º lugar: Alves (370.276)

7º lugar: Rodrigues (344.695)

8º lugar: Ferreira (341.360)

9º lugar: Pereira (329.367)

10º lugar: Nascimento (318.585)

Nomes mais populares

O IBGE ainda divulgou, pela segunda vez, levantamento sobre os nomes mais comuns. A pesquisa revelou mais de 140 mil nomes próprios contabilizados no País.

No Ceará, os nomes Maria e Francisco são os mais populares. Ao todo, 1.105.398 nomes de mulheres em solo cearense foram registrados como Maria, enquanto 546.704 nomes masculinos foram registrados como Francisco.

Em Fortaleza, assim como no Ceará, Maria e Francisco também são os mais comuns. Logo em seguida, surgem os nomes de Ana e José entre os mais populares para mulheres e homens.

E se no Ceará os nomes Maria e Francisco estão mais presentes, no Brasil, o nome José desponta como o mais querido, assim como já havia ocorrido na primeira edição do "Nomes no Brasil", com dados do Censo de 2010.

Confira abaixo os nomes mais populares no Ceará:

Mulheres

1º lugar: Maria (1.105.398 pessoas)

2º lugar: Ana (270.007 pessoas)

3º lugar: Francisca (220.558)

4º lugar: Antonia (158.154 pessoas)

5º lugar: Raimunda (38.710 pessoas)

6º lugar: Rita (26.138 pessoas)

7º lugar: Vitoria (24.634 pessoas)

8º lugar: Cicera (24.530 pessoas)

9º lugar: Lara (17.107 pessoas)

10º lugar: Leticia (15.643 pessoas)

Homens

1º lugar: Francisco (546.074 pessoas)

2º lugar: Jose (399.572)

3º lugar: Antonio (296.624)

4º lugar: Joao (187.759)

5º lugar: Pedro (93.222)

6º lugar: Raimundo (79.720)

7º lugar: Carlos (70.896)

8º lugar: Paulo (56.756)

9º lugar: Luiz (49.239)

10º lugar: Cicero (42.927)

Usuário pode conhecer mais sobre o próprio nome

Todos os dados reunidos sobre os nomes registrados no país foram publicados pelo IBGE no site "Nomes no Brasil", organizados por estados e municípios.

Durante o acesso, o usuário pode clicar em cada nome (ou sobrenome) registrado, sendo possível conferir o número total de pessoas registradas com ele e até mesmo a frequência de registros por década.