Barracas e estruturas irregulares são removidas do Aterro da Praia de Iracema

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) realiza, na manhã desta terça-feira (4), a segunda fase da operação de reordenamento da faixa de areia na Capital. Desta vez, a ação resultou na remoção de barracas e demais estruturas irregulares no Aterro da Praia de Iracema.

A ação, apoiada pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU) e pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), atende a uma recomendação do Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE), visando sanar a ocupação irregular no litoral fortalezense.

No local, os fiscais retiraram principalmente freezers e estruturas de madeiras utilizadas para as vendas, sob protestos de alguns trabalhadores. Ao todo, pelo menos nove estruturas devem ser retiradas nesta terça, e apenas os permissionários que possuem liminar judicial continuarão no espaço.

Legenda: Agefis afirma que estão sendo retiradas estruturas de quem não saiu de forma voluntária. Foto: Kivia Muniz / SVM.

Permissionários notificados

Em entrevista à rádio Verdinha FM 92.5, o superintendente da Agefis, Guilherme Magalhães, explicou que decreto vigente desde o mês de agosto revoga todas as permissões de ocupação na faixa de areia. Ele disse que todos os permissionários foram comunicados e estavam cientes de que precisavam ser realocados.

"O MPF não permite estruturas fixas na faixa de areia. A Prefeitura tem a gestão, mas é uma área federal. É uma área de poder da União. A SPU notifica e o Ministério Público recomenda a retirada. A gente iniciou lá no Marco Zero, no Vila do Mar, e foram feitas lá algumas remoções, aí fizemos o trecho 1 até a [rua] Ildefonso Albano e agora o trecho de areia do Aterro", destacou Guilherme Magalhães.

Ainda conforme o superintendente, todo material apreendido será encaminhado para galpões da Agefis e poderá ser retirado posteriormente se comprovada a propriedade dos itens.