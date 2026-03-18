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Ceará começa a vacinar grupos prioritários contra a influenza na sexta-feira (20)

O Estado recebeu o primeiro lote de 160 mil doses nesta quarta-feira (18).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Profissional da saúde segura frasco de vacina contra a influenza.
Legenda: A campanha de vacinação no Ceará começará na sexta-feira (20).
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

O Ceará recebe, até esta quinta-feira (19), cerca de 760 mil doses de vacina contra a influenza para aplicar em grupos prioritários. O primeiro lote com 160 mil doses chegou nesta quarta (18), enviado pelo Ministério da Saúde, e será imediatamente repassado aos municípios, segundo o governo estadual.

São considerados grupos prioritários para esta campanha de imunização crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais e outros públicos vulneráveis — no total, são 20 grupos, segundo a Secretaria da Saúde (Sesa).

Com a chegada das doses, o Estado planeja iniciar a vacinação ainda nesta sexta-feira (20), antes do "Dia D" da campanha nacional, que será em 28 de março. "Nossa meta é vacinar mais de 3,4 milhões de cearenses, protegendo especialmente os grupos prioritários, garantindo mais saúde, prevenção e cuidado", anunciou o governador Elmano de Freitas (PT).

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Onde serão feitas as vacinações?

A vacinação contra a influenza será feita nos postos de saúde de todos os municípios do Estado — conforme programação de cada um — e nas três unidades do Vapt Vupt em Fortaleza — localizadas nos bairros Papicu, Messejana e Antônio Bezerra —, que funcionarão das 8 horas às 17h.

No sábado (21), o Vapt Vupt do Papicu funcionará de 8h às 16h. 

Vacinação previne agravamento da gripe

Segundo a coordenadora de Imunização da Sesa, Ana Karine Borges, a vacinação é uma das principais estratégias para prevenir casos graves da gripe. "É possível, também, reduzir hospitalizações e óbitos, principalmente entre os grupos mais vulneráveis", explicou ela.

A vacina utilizada nesta campanha protege contra as cepas do vírus da influenza com maior circulação prevista para o período. 

Veja os grupos que terão acesso prioritário à vacina

  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade;
  • Gestantes e puérperas;
  • Pessoas com 60 anos ou mais;
  • Puérperas;
  • Povos indígenas;
  • Comunidades quilombolas;
  • Pessoas em situação de rua;
  • Trabalhadores da saúde;
  • Professores do ensino básico e superior;
  • Forças de segurança e salvamento;
  • Profissionais das Forças Armadas;
  • Pessoas com deficiência permanente;
  • Caminhoneiros;
  • Trabalhadores do transporte coletivo;
  • Trabalhadores portuários;
  • Trabalhadores dos Correios;
  • População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas;
  • Pessoas com doenças crônicas.

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Endereços dos postos de vacinação do Vapt Vupt

Vapt Vupt Papicu: Shopping RioMar Fortaleza (Piso L2) – Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu
Vapt Vupt Messejana: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408
Vapt Vupt Antônio Bezerra: Rua Demétrio Menezes, 3750

Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h.

A programação dos postos de saúde de Fortaleza e interior deve ser verificada junto às secretarias de saúde de cada município.

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