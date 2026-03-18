Vacinação contra influenza em Fortaleza ocorrerá em 134 postos e em shopping; veja locais

A Prefeitura de Fortaleza antecipou a Campanha de Vacinação contra a influenza. Os 134 postos de saúde da cidade atenderão nesse primeiro momento o público prioritário, que inclui crianças, adultos, idosos e gestantes. Em 2026, o início será nesta sexta-feira (20), de acordo com a Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS).

No sábado (21) e domingo (22), a população contará especialmente com 16 pontos de vacinação: 15 postos de saúde, das 8h às 16h30, e o Shopping Iguatemi, das 11h às 16h.

Fortaleza recebeu, nesta quarta-feira (18), 221.310 doses da vacina contra a influenza para este ano. A estimativa do público-alvo da fase inicial é de aproximadamente 1 milhão de pessoas. As doses para o reabastecimento são enviadas gradativamente pelo Ministério da Saúde (MS).

Em 2025, Fortaleza aplicou cerca de 786 mil doses da vacina contra a influenza, considerando o público prioritário e a população em geral, ainda de acordo com a SMS.

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ENDEREÇOS DO FINAL DE SEMANA

POSTOS

Maurício Mattos Dourado – R. Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 – Edson Queiroz;

Geraldo Madeira Sobrinho – R. Belisário Távora, 42 – Tauape;

Antônio Teixeira de Souza – Av. Tenente Lisboa, s/n – Carlito Pamplona (próximo ao nº 1998);

Fátima Maria Quezado Fernandes – Av. Carlos Jereissati, 139 – Praia do Futuro;

José Sobreira de Amorim – R. Desembargador Luís Paulino, 109 – Jóquei Clube;

Eliézer Studart – R. Tomás Cavalcante, 546 – Autran Nunes;

Dom José Bezerra Coutinho – R. Primeiro de Janeiro, 918 – Parangaba;

Raimundo Pontes Filho – R. Damasceno Girão, 2045 – Jardim América;

Argeu Herbster – R. Geraldo Barbosa, 1095 – Bom Jardim;

Guarany Mont’Alverne – R. Geraldo Barbosa, 3230 – Granja Lisboa;

Maciel de Brito – R. 602, 02 – Conjunto Ceará;

Régis Jucá – Av. I, 618 – Mondubim;

Josafá Gomes da Silva – R. 24 de Novembro, 556 – Messejana;

Pedro Sampaio – R. Iracema, 1516 – Conjunto Palmeiras;

Padre Alberto Trombini – Av. Deputado Paulino Rocha, s/n – Cajazeiras.

SHOPPING

Iguatemi Bosque – Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz (Praça da Rendeira).

PÚBLICO PRIORITÁRIO