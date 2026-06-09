Juazeiro do Norte decreta luto oficial de três dias após morte de Frei Barbosa

Sacerdote da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap), Frei Barbosa faleceu aos 76 anos na tarde de segunda-feira (8). Em reconhecimento à sua trajetória, a prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de três dias.

A morte foi registrada no município três dias antes do religioso completar 77 anos. "Ao longo de mais de cinco décadas de vida religiosa e presbiteral, exerceu seu ministério em fraternidades e paróquias do Ceará e do Piauí", detalhou nota oficial do OFMCap.

Em homenagem ao Frei Barbosa, a nota dos frades destacou como ele ouviu as dores e alegrias dos fiéis, fortaleceu laços de comunidade e foi ponte entre pastorais. "Sua missão não se limitou às estruturas, mas a alcançar corações", afirmou.

A prefeitura de Juazeiro do Norte também lamentou a partida, destacando que seu ministério foi marcado pela simplicidade, acolhimento e compromisso com a evangelização.

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Confira nota completa da Prefeitura de Juazeiro do Norte

"A Prefeitura de Juazeiro do Norte lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Frei Raimundo Barbosa Filho (Frei Barbosa), ocorrido nesta segunda-feira, 8 de junho. Em reconhecimento à sua trajetória e aos relevantes serviços prestados à comunidade juazeirense, o município decretará luto oficial de três dias.

Religioso e sacerdote da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, Frei Barbosa dedicou grande parte de sua vida ao serviço da fé, da Igreja e do povo de Deus. Seu ministério foi marcado pela simplicidade, acolhimento e compromisso com a evangelização, deixando uma importante contribuição para a vida religiosa e social de Juazeiro do Norte.

Reconhecido por sua proximidade com os romeiros, foi um grande incentivador das romarias e da valorização da fé popular, acolhendo gerações de peregrinos com carinho, respeito e zelo pastoral.

Neste momento de dor, a gestão municipal se solidariza com familiares, amigos, confrades, romeiros e toda a comunidade católica, expressando votos de conforto e paz. Que seu legado de fé, serviço e dedicação permaneça vivo na memória de todos."