O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou, nesta segunda-feira (8), a página de consulta de vagas do Sisu +, etapa complementar e inédita do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026.

Como consultar as vagas do Sisu + 2026?

Estudantes interessados em ingressar em um curso de graduação em uma instituição pública de ensino superior, no segundo semestre deste ano, devem entrar no Portal de Acesso Único, que permite a consulta antecipada da oferta de vagas disponíveis no programa.

Na plataforma, o estudante consegue filtrar cursos, instituições, estados e municípios, além de verificar detalhes importantes sobre modalidades de concorrência e ações afirmativas próprias das instituições.

O que é possível verificar na consulta de vagas do Sisu +?

O edital com as regras e cronograma do Sisu + foi divulgado no dia 21 de maio. O objetivo do programa é ofertar eventuais vagas disponíveis nas instituições ofertantes para ingresso no segundo semestre de 2026.

Ao todo, 34 instituições públicas de educação superior aderiram ao programa.

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Quem pode se inscrever no programa?

As inscrições do Sisu + podem ser feitas de 15 a 19 de junho, por meio do Portal de Acesso Único.

Para se inscrever, é necessário que os candidatos tenham participado de uma ou mais edições do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nos últimos três anos e que tenham concorrido a vagas na etapa regular do Sisu 2026.

O processo seletivo utilizará a edição do Enem com a melhor média ponderada de acordo com a opção de curso do estudante e com os critérios preestabelecidos.

Na inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso, turno, local de oferta e instituição, optando por uma ordem de preferência.

Veja cronograma do Sisu +