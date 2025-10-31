Diário do Nordeste
Professores caminham em direção a local de prova do PND.

Papo Carreira

Inep divulga gabarito preliminar da PND 2025

O prazo para interposição de recursos começa nesta terça e segue até quarta-feira (29).

Redação 28 de Outubro de 2025
Campus da Uece em Fortaleza

Ceará

Uece divulga gabarito oficial preliminar da 1ª fase do vestibular 2026.1

Prova de conhecimentos gerais foi aplicada na manhã deste domingo (12)

Redação 12 de Outubro de 2025
Facha de um campus da UECE com bastante movimentação de pessoas.

Ceará

UECE realiza primeira fase do vestibular 2026.1 neste domingo, 12

Ao todo são aproximadamente 45 mil candidatos disputando 2.880 vagas

Redação 12 de Outubro de 2025
Professora ministrando aula em universidade.

Ceará

Camilo Santana anuncia 5 mil vagas em cursos de tecnologia e parte pode ser ofertada no Enem 2025

Evento realizado pelo MEC em Brasília reúne 63 instituições e 1.434 expositores, que vão apresentar projetos desenvolvidos por estudantes, professores e técnicos

Gabriela Custódio e Nícolas Paulino* 07 de Outubro de 2025
Imagem da sede da Controladoria Geral do Estado de São Paulo rodeada por áreas verdes bem cuidadas e trânsito organizado.

Papo Carreira

CGE-SP divulga edital de concurso público com 200 vagas e salário de 17,8 mil; veja detalhes

As inscrições terão início no dia 15 de setembro no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Paulo Roberto Maciel* 03 de Setembro de 2025
Sala de aula de uma escola pública do Ceará

Ceará

Enem 2024: rede pública do CE melhora médias e encurta distância para escolas privadas; veja notas

A prova com maior crescimento entre alunos de escolas públicas do Ceará foi em redação, com média 14% maior que em 2019

Gabriela Custódio 27 de Julho de 2025
Francisco da Merenda e seu filho Matheus trocam chapéus em ensaio de formatura

Ceará

Filho homenageia pai que percorreu 218 cidades de 7 estados vendendo adesivos para pagar faculdade

Francisco Camelo chega a ficar 3 meses fora de casa para conseguir o sustento e a realização dos sonhos da sua família

Paloma Vargas 19 de Julho de 2025
Candidato entra no local de prova para fazer o Enem enquanto pessoas estão esperando no portão, demonstrando torcida

Ceará

Fortaleza tem escola com maior média em Matemática do Brasil no Enem 2024; veja ranking

Cinco colégios particulares do Ceará marcaram presença entre os melhores resultados nas provas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens

Redação 15 de Julho de 2025
Imagem de uma tela de computador exibindo o logo da FIES, destacando-se uma identidade visual moderna e profissional, relacionada ao setor de educação e negócios.

Papo Carreira

Inscrições para Fies 2025 começam nesta segunda-feira (14); veja como se inscrever

Para o segundo semestre, serão oferecidas 74 mil vagas em diversas instituições de ensino superior

Paulo Roberto Maciel* 14 de Julho de 2025
Imagem mostra sede do IME na praia vermelha no Rio de Janeiro, ilustrando fim do prazo para se inscrever no vestibular 2026

Papo Carreira

IME: prazo para se inscrever no vestibular 2026 encerra hoje (9); veja quem pode concorrer

Vinculado ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro, instituto oferta vagas em diversos curso de engenharia

Carol Melo 09 de Julho de 2025
