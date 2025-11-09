Notas de corte do Enem 2024: veja o panorama por curso e universidade para planejar seu 2025

Saber a pontuação necessária no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 para conquistar uma vaga no curso desejado é uma etapa importante para os candidatos. A nota de corte, pontuação mínima para ser classificado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), mostra qual o desempenho necessário e ajuda a traçar metas durante a preparação.

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ajudam a montar um retrato desse cenário para quem vai usar o Enem 2025 como porta de entrada no ensino superior.

Eles mostram, por exemplo, que cursos de Medicina, Engenharia da Computação e de Software, Odontologia, Psicologia e Direito tiveram as médias mais altas no País, considerando as notas mínimas para o ingresso.

Em Medicina, por exemplo, as notas de corte em todos os cursos, em média, foram de 755,9, enquanto os candidatos que se inscreveram para Direito precisaram de pelo menos 665,7. Em Engenharia da Computação, a média da nota de corte foi de 685 pontos.

Para auxiliar na organização dos candidatos do Enem 2025, o Diário do Nordeste organizou essas informações em uma tabela que pode ser filtrada pelo nome do curso desejado ou da instituição de ensino onde o candidato pretende ingressar.

Como funcionam as cotas

Quem faz o Enem pode se inscrever no Sisu para concorrer a vagas em cursos de instituições públicas de ensino superior do País. A seleção é feita a partir da média das notas obtidas nas provas do Exame, respeitando o limite de vagas disponíveis para cada curso e modalidade de concorrência. Também são considerados os perfis social e econômico dos estudantes, conforme a Lei de Cotas.

Das vagas reservadas para estudantes que concluíram integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias de educação do campo conveniadas com o poder público, metade é destinada a candidatos com renda familiar bruta mensal de até um salário-mínimo por pessoa. A classificação para essas vagas também considera critérios de cor ou raça e de identidade étnica.

Com isso, parte das vagas é destinada a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, em proporção mínima equivalente ao percentual de tais grupos na população da respectiva unidade da federação onde a instituição está localizada, conforme os dados do último Censo do IBGE.

O estudante deve comprovar o cumprimento dos requisitos para o preenchimento das vagas reservadas no momento da matrícula, diretamente na instituição de ensino para a qual foi selecionado.

Veja quais são os tipos de cotas consideradas no Sisu

Cotas Escola Pública Baixa Renda

LB_PPI: Negro, preto, negro, pardo ou indígena, com ensino médio em escola pública e renda familiar de, no máximo, 1 salário mínimo;

Negro, preto, negro, pardo ou indígena, com ensino médio em escola pública e renda familiar de, no máximo, 1 salário mínimo; LB_Q: Candidato quilombola, com ensino médio em escola pública ou comunitária e renda familiar bruta de, no máximo, 1 salário mínimo por pessoa;

Candidato quilombola, com ensino médio em escola pública ou comunitária e renda familiar bruta de, no máximo, 1 salário mínimo por pessoa; LB_PCD: Candidato com deficiência, com ensino médio em escola pública ou comunitária e renda familiar bruta de, no máximo, 1 salário mínimo por pessoa;

Candidato com deficiência, com ensino médio em escola pública ou comunitária e renda familiar bruta de, no máximo, 1 salário mínimo por pessoa; LB_EP: Candidato com ensino médio em escola pública ou comunitária e renda familiar bruta de, no máximo, 1 salário mínimo por pessoa.

Cotas Escola Pública Independente da Renda

LI_PPI: Candidato negro, preto, negro pardo ou indígena, com ensino médio em escola pública ou comunitária;

Candidato negro, preto, negro pardo ou indígena, com ensino médio em escola pública ou comunitária; LI_Q: Candidato quilombola com ensino médio em escola pública ou comunitária;

Candidato quilombola com ensino médio em escola pública ou comunitária; LI_PCD: Candidato com deficiência, com ensino médio em escola pública ou comunitária;

Candidato com deficiência, com ensino médio em escola pública ou comunitária; LI_EP: Candidato com ensino médio em escola pública ou comunitária.

Mudança no Sisu 2026

Pela primeira vez, o Sisu vai permitir o uso das notas das três últimas edições do Enem para a inscrição e classificação dos candidatos. Segundo o Edital nº 22/2025, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 20 de outubro, em 2026 será possível concorrer a uma vaga no ensino superior utilizando os resultados das edições do Exame de 2023, 2024 e 2025.

Para a classificação, o Ministério da Educação (MEC) vai considerar a nota da edição do Enem que apresentar a melhor média ponderada, conforme a opção de curso. Para isso, o candidato não pode ter participado como treineiro — isso é, antes do 3 º ano do ensino médio.

A medida foi incluída no edital de adesão das instituições de ensino superior ao Sisu 2026, que vai até 28 de novembro. Para preencher o termo, é preciso que as unidades tenham encerrado a ocupação de vagas referentes à última edição do processo seletivo da qual tenham participado.