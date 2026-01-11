Motociclista morre ao invadir preferencial e bater em ambulância do Samu, no Cariri

Um motociclista morreu na madrugada deste domingo (11), em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, após invadir a preferencial e colidir com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu confirmou a morte e informou que a colisão com o veículo de emergência aconteceu no cruzamento das ruas Limoeiro e São Mamede — o momento foi registrado por câmeras de segurança da região.

O Diário do Nordeste apurou que a ambulância estava com as luzes do giroflex ligadas, em deslocamento para atendimento, quando a moto avançou mesmo diante da sinalização de "pare" na esquina.

Motociclista não resistiu aos ferimentos

Com o choque, o condutor da moto foi arremessado. Ele chegou a ser socorrido pela própria equipe do Samu e foi levado para o Hospital Regional do Cariri (HRC), mas não resistiu à gravidade das lesões e morreu.

"As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelos órgãos competentes", informou o Samu, que também lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima.