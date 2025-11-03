Diário do Nordeste
Proibido e permitido no Enem 2025: lista completa para evitar surpresas no dia da prova

O exame será aplicado nos próximos dias 9 e 16 de novembro e requer atenção às regras.

Escrito por
Luana Severo producaodiario@svm.com.br
Ceará
Cerca de cinco jovens candidatos ao Enem sentados em uma calçada segurando aparelhos celulares.
Legenda: Os candidatos até podem levar celular para o local de prova, mas devem manter os aparelhos desligados debaixo da carteira na sala, guardados em um envelope especial.
Foto: Jose Cruz/Agência Brasil

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado nos próximos dias 9 e 16 de novembro. Com a proximidade da prova, é natural que os candidatos se sintam mais ansiosos e acabem esquecendo uma ou outra regra do concurso, como, por exemplo, que não pode levar caneta azul ou usar boné na sala.

Dependendo do que for feito, é possível que o participante seja eliminado do exame e perca a chance de utilizar a nota para ingressar no ensino superior.

Para se ter uma ideia, até mesmo usar o banheiro do local de aplicação após o término do exame e a saída definitiva da sala de provas é passível de punição.

Para não ter surpresas e fazer tudo certinho no dia do Enem 2025, confira o guia completo montado pelo Diário do Nordeste.

O que é permitido no Enem 2025?

  • Levar caneta preta de tubo transparente;
  • Levar um lanche leve, como barras de cereais ou sanduíches caseiros, e uma garrafa de água, desde que vistoriados pelo chefe de sala;
  • Levar documentos digitais no lugar dos físicos, desde que sejam oficiais, com foto e dentro do permitido;
  • Ir ao banheiro a partir das 13h (no horário de Brasília), desde que acompanhado pelo fiscal;
  • Levar medicamentos, desde vistoriados pelo chefe de sala;
  • Usar artigos religiosos como véu, burca, quipá e outros, desde que vistoriados pelo coordenador, de maneira reservada;
  • Utilizar materiais próprios, como máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, punção, sorobã ou cubaritmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano, plano inclinado, caneta fabricada em material transparente com tinta colorida, medidor de glicose, bomba de insulina, dispositivos capacitantes e quaisquer outros materiais sejam vistoriados pelo chefe de sala.

O que é proibido no Enem 2025?

  • Entrar no local de provas após o fechamento dos portões;
  • Usar acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;
  • Usar caneta de material não transparente ou lápis, lapiseira, borracha, régua, corretivo;
  • Levar livros, manuais, impressos, anotações;
  • Levar protetor auricular;
  • Levar relógio de qualquer tipo ou quaisquer dispositivos eletrônicos, como garrafa/copo digital, cigarro eletrônico, celular, smartphone, tablet, máquina calculadora, agenda eletrônica ou similares, gravador, pendrive, alarme, chave com alarme, fone de ouvido, transmissor, gravador/receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;
  • Portar armas de qualquer espécie, exceto em casos previstos na lei;
  • Se recusar a dar a identificação especial, se necessário;
  • Não deixar aparelhos eletrônicos desligados, debaixo da carteira, no envelope porta-objetos lacrado e identificado;
  • Fazer anotações no Caderno de Questões, no Cartão-Resposta/Folha de Redação, na Folha de Rascunho e nos demais documentos do Exame antes de autorizado o início das provas pelo chefe de sala;
  • Fazer anotações em outros objetos, partes do corpo ou qualquer documento que não seja o Cartão-Resposta, o Caderno de Questões, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho;
  • Destacar página ou parte do Caderno de Questões e/ou da Folha de Rascunho;
  • Sair da sala com o Cartão-Resposta/Folha de Redação ou qualquer material de aplicação, exceto o Caderno de Questões, ao deixar em definitivo a sala nos 30 minutos antes do fim do exame;
  • Se recusar a entregar ao chefe de sala o Cartão-Resposta/Folha de Redação e/ou a Folha de Rascunho após decorridas 5 horas e 30 minutos de provas no primeiro dia e 5 horas de provas no segundo dia, salvo nas salas com tempo adicional;
  • Ir ao banheiro do local de aplicação após o término do exame e na saída definitiva da sala;
  • Cometer qualquer crime previsto no Código Penal Brasileiro dentro do local de provas.

Fonte: Edital do Enem 2025

Cerca de cinco jovens candidatos ao Enem sentados em uma calçada segurando aparelhos celulares.
