Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Alunos nota 1.000 dão dicas de como fazer boa redação no Enem

Ex-candidatos destacam a importância da rotina de estudos, do domínio da norma culta e do repertório bem aplicado.

Escrito por
Ana Alice Freire* ana.freire@svm.com.br
Ceará
Imagem de uma mulher sorridente com pinturas no braço que dizem 'Medicina' e '1º lugar', posando diante de uma cortina com iluminação decorativa e plantas verdes, celebrando seu sucesso na área da saúde.
Legenda: A estudante de Medicina Karoline Soares Teixeira, em 2023, foi uma dos 60 candidatos que pontuaram nota máxima na redação.
Foto: Acervo pessoal

Conquistar a nota 1.000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um feito para poucos — mas não impossível. Nos últimos dois anos, três cearenses chegaram lá: Francisco Roney Sousa Coelho, de Fortaleza,  e Karoline Soares Teixeira, de Ji-Paraná (RO), que vive no Ceará, obtiveram a pontuação máxima em 2023, enquanto Elivando Rodrigues, de Jaguaribe, repetiu o feito em 2024.

Às vésperas do Enem 2025, que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, eles compartilham as estratégias que os levaram ao topo — da rotina de estudos ao uso consciente dos repertórios socioculturais e dão conselhos a quem vai enfrentar a prova este ano.

Para Roney Coelho, que fez apenas sete meses de cursinho, a palavra-chave foi organização. “Comecei em abril, quando as aulas já tinham iniciado em janeiro. Então a rotina foi puxada. Eu tinha aula pela manhã, fazia uma pausa para o almoço e estudava sozinho de 14h às 20h”, conta.
 
O estudante dedicava os sábados a planejar a semana seguinte. “Dispunha o que ia estudar e seguia rigorosamente. Isso me mantinha equilibrado”, explica. A prática constante de resolver questões também foi essencial: “Fazia muitas para avaliar o que tinha aprendido bem e o que precisava reforçar.”
Juventude comemorando a aprovação no vestibular com diversão e alegria na celebração ao ar livre.
Legenda: Roney Coelho, nota mil em no Enem 2023, é estudante de medicina do 4º período do Instituto de Educação Médica de Canindé.
Foto: Reprodução.
 
Elivando, professor de redação e graduado em Letras, aproveitava o próprio trabalho para se aprimorar. “Todo ano eu faço a prova. Escrevo, analiso, e depois repasso aos meus alunos o que percebi, o que funcionou e o que poderia ter sido melhor. É uma forma de estar sempre em contato com o exame.”
Homem jovem sorridente sentado em banquinho, usando camiseta bege e calça preta, com fundo marrom, expressão amigável e postura casual.
Legenda: Natural de Jaguaribe, o professor de redação pontuou mil no tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.
Foto: Reprodução

Boas práticas para incorporar à sua rotina:

  • Intercale momentos de teoria (aulas, estudo dirigido) com prática (fazer redações, simulados). Isso ajuda a fixar o que você aprendeu e a identificar onde ainda erra;
  • Use o sábado ou outro dia da semana para planejamento: defina quais temas ou competências serão trabalhados nos dias seguintes, quais pontos gramaticais ou conteúdos de ciências/humanas precisam reforço;
  • Crie um ambiente de estudo que minimize distrações; horários fixos ajudam o corpo e a mente a se adaptarem a uma rotina produtiva.
  • Reserve um tempo para revisões: ao fim de cada semana, releia suas redações, corrija-as, e observe padrões de erros que se repetem para atacar esses pontos especificamente.

Domínio da língua portuguesa (Competência 1)

Entre as cinco competências avaliadas na redação do Enem, a primeira, que mede o domínio da norma padrão, costuma ser um desafio. Roney admite que essa era a área em que mais perdia pontos.
“Ortografia, erros gramaticais, concordância… minha principal estratégia foi estudar especificamente para os erros. Eu corrigia, reescrevia e tentava entender o porquê de cada deslize. Com a ajuda do professor, aprendi a não repeti-los.”
Roney Coelho
Estudante de Medicina
 
Karoline reforça que o domínio da escrita é um processo cumulativo. “Algo que ajudou muito foi a leitura: livros, notícias, reportagens. Isso ampliou meu vocabulário e minha percepção de como organizar os períodos e orações”, afirma. Ela recomenda atenção especial à pontuação nos dias próximos à prova: “Vale revisar vírgula, crase e pontuação, para ir com o senso mais apurado. Evite orações e períodos muito longos. Três por parágrafo é o ideal.”
 
Para Elivando, entender o padrão dos próprios erros é o que faz diferença na reta final. “Se eu percebo que sempre erro um tipo específico de vírgula, é mais produtivo focar nesse padrão do que tentar decorar todas as regras. Ler redações de outras pessoas também ajuda, porque às vezes enxergamos erros que não percebemos nos nossos textos.”

Dicas práticas para melhorar a Competência 1:

  • Faça uma lista pessoal dos erros gramaticais que você comete com mais frequência — ortografia, crase, vírgula, concordância — e revise-os sistematicamente. Aprender “por módulo” (ex: só crase, só concordância) pode ajudar;
  • Use exercícios de gramática: além de teoria, resolva questões que envolvam regência verbal/nominal, concordância, uso correto de acentuação, hífen etc. Isso ajuda a internalizar regras mais sutis;
  • Leia bastante — não apenas redações completas, mas também textos de opinião, reportagens, artigos acadêmicos e de jornais. Observe como pontuam, como estruturam as frases, como dividem orações.

Repertório sociocultural: o cuidado com os “repertórios de bolso”

A nova Cartilha do Participante do Enem 2025, divulgada pelo Inep, reforça um alerta que já vinha aparecendo nas últimas edições: o risco dos chamados “repertórios de bolso” — referências decoradas e usadas de forma genérica, sem real conexão com o tema.

“Elas tornam o texto mecânico e vago”, observa Elivando. “O Inep agora está mais atento a isso. O ideal é estudar repertórios por eixos temáticos — meio ambiente, saúde, educação — e dominar o conceito, não só decorar uma frase. Quando o repertório é entendido, ele fortalece também a argumentação.”

Karoline compartilha a mesma visão. “Sempre tentei aplicar o repertório de forma produtiva, sem ‘encher linguiça’. Costumava usar leis e documentos oficiais, como a Constituição Federal, o ECA, a Declaração dos Direitos Humanos e a Cartilha do Idoso. Também incluía referências culturais, como filmes, e articulava o repertório com um argumento logo em seguida, usando conectivos coesivos.”


Atenção antes da prova!

Mais do que conhecimento, o Enem exige resistência e estratégia. Karoline lembra que a prova é longa e cansativa. “É importante treinar o ritmo. Fazer simulados e provas antigas ajuda a descobrir qual estratégia funciona melhor para você. Se é começar pela redação, pelas questões de humanas ou intercalar as áreas.”

Ela desenvolveu um método próprio: “Costumava começar pelo esqueleto da redação. Destacava as palavras principais do tema, organizava o que iria abordar em cada parágrafo e só depois escrevia o texto completo. Fazia as questões de humanas e voltava para revisar a redação.”

Na reta final, Elivando recomenda cautela com as fontes de informação e leitura de boas redações. “Isso ajuda a se acalmar e a observar com mais clareza o próprio texto. Ler outras produções é uma forma de ganhar controle e confiança.”

Veja também

teaser image
Ceará

Escola alvo de ataque em Sobral inicia volta gradual às aulas nesta segunda (6)

teaser image
Ceará

Escolas, estrutura e professores: veja raio-x da educação básica do Ceará

teaser image
Ceará

UFC rompe acordo de intercâmbio com universidade de Israel

Como será a redação do Enem 2025

Os candidatos terão de elaborar um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, a partir de uma situação-problema apresentada na prova. A correção será feita por, no mínimo, dois avaliadores independentes, e cada um atribuirá nota de 0 a 200 em cinco competências — somando até 1.000 pontos.

O Enem 2025 será aplicado nos domingos 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, além da redação, os participantes responderão questões de Linguagens e Ciências Humanas. No segundo, farão provas de Matemática e Ciências da Natureza.

As notas podem ser usadas para concorrer a vagas em universidades públicas (pelo Sisu), bolsas em instituições privadas (ProUni), financiamentos pelo Fies e até vagas em instituições estrangeiras conveniadas ao Inep.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Dahiana Araújo

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Imagem de uma mulher sorridente com pinturas no braço que dizem 'Medicina' e '1º lugar', posando diante de uma cortina com iluminação decorativa e plantas verdes, celebrando seu sucesso na área da saúde.
Ceará

Alunos nota 1.000 dão dicas de como fazer boa redação no Enem

Ex-candidatos destacam a importância da rotina de estudos, do domínio da norma culta e do repertório bem aplicado.

Ana Alice Freire*
Há 28 minutos
Esta imagem mostra a fachada de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), identificada por uma placa com o nome “Unidade de Pronto Atendimento” em destaque na cor verde. A estrutura é cercada por grades brancas, e há uma calçada pavimentada à frente. No canto direito da imagem, uma pessoa caminha pela calçada, usando boné, máscara, camiseta sem mangas e bermuda. O céu está parcialmente nublado e há árvores pequenas no entorno da unidade.
Ceará

Após paralisação dos médicos em UPAs neste sábado (25), atendimentos em Fortaleza são retomados

Profissionais relatam demissões, redução de pagamentos e pressão por produtividade.

Letícia do Vale
25 de Outubro de 2025
Vista aérea de Fortaleza mostrando o mar, casas, prédios, areninha e outros espaços da cidade.
Ceará

Como funciona a Conferência da Cidade, onde será votada a lei do novo Plano Diretor de Fortaleza

Após o evento, o projeto de lei segue para a Câmara Municipal de Fortaleza.

Gabriela Custódio
25 de Outubro de 2025
foto de autoridades na conferência da cidade, em fortaleza.
Ceará

Conferência da Cidade inicia discussão sobre Plano Diretor Participativo de Fortaleza

O momento ocorre no Centro de Eventos do Ceará até domingo (26) e conta com a participação de 596 pessoas delegadas.

Luana Severo, Igor Cavalcante e Gabriela Custódio
24 de Outubro de 2025
Close-up de um bebê recém-nascido sorrindo, usando um cocar indígena feito de penas marrons e pretas, e enrolado em uma toalha branca.
Ceará

Bebê Pitaguary é o primeiro a ser registrado com nome da etnia indígena no Ceará

Heine Kayan Pitaguary nasceu quase sem vida e foi reanimado na maternidade

Clarice Nascimento
24 de Outubro de 2025
Imagem mostra área de mata seca, com casebre ao fundo. Ao meio, de costas e vestindo acessório típico, um indígena cearense vestindo bermuda jeans, camiseta e chinelos.
Ceará

CE identifica 140 povos e mais de 50 línguas indígenas faladas, aponta IBGE

A etnia mais populosa e a língua mais utilizada mudaram entre 2010 e 2022.

Redação
24 de Outubro de 2025
Imagem mostra mais de 10 viaturas policiais estacionadas em frente a um terreno de escola estadual desocupado, cheio de árvores e com céu azul, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza. Na avenida em frente, há um fluxo intenso de veículos. A abordagem buscou desocupar uma invasão no local.
Ceará

Terreno de escola em reconstrução é invadido em Fortaleza

Polícia Militar foi chamada ao local, no bairro Monte Castelo, para desmobilizar ocupação.

Nicolas Paulino
24 de Outubro de 2025
Grupo de jovens comemorando vitória na CBR Instituto Federal no Polo de Inovação, com troféus, usando camisetas verdes, em evento comemorativo.
Ceará

Estudantes do CE criam robôs autônomos e vencem competição nacional

Evento, considerado o maior encontro de robótica e inteligência artificial da América Latina, contou com alunos de vário lugares do Brasil.

Ana Alice Freire
24 de Outubro de 2025
Ceará

Unifor lança ebook gratuito sobre mercado de trabalho nas engenharias

A publicação também conta com informações sobre os principais diferenciais os cursos de engenharia da instituição

Agência de Conteúdo DN
24 de Outubro de 2025
Ceará

Unifametro lança curso de Medicina; inscrições estão abertas

A nova graduação conta com prédio exclusivo, com infraestrutura completa para os estudantes

Agência de Conteúdo DN
24 de Outubro de 2025
PM de folga salva bebê de 2 meses engasgado com leite materno em Fortaleza
Ceará

PM de folga salva bebê de 2 meses engasgado com leite materno em Fortaleza

Caso ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (23), em Fortaleza.

Lucas Monteiro
23 de Outubro de 2025
Imagem mostra fachada do campus da Uece no bairro Itaperi, em Fortaleza. Na frente, estudantes aguardam para realizar vestibular.
Ceará

Uece nega inscrição de 7 mil alunos como cotistas no vestibular e gera embate com escolas públicas

Nesta sexta-feira (24), estudantes e professores farão manifestações para tentar reverter decisão.

Theyse Viana
23 de Outubro de 2025
Ceará

Limite de altura de prédios na Praia de Iracema pode subir de 48 para 72m; área histórica será protegida

Thatiany Nascimento
23 de Outubro de 2025
Ilustração de motorista de aplicativo pilotando um triciclo elétrico por ruas de Fortaleza
Ceará

Motociclista de app transporta passageiro em triciclo elétrico e sem capacete em Fortaleza

Veículo não tinha retrovisores e placa. Motociclista foi bloqueado de plataforma

Redação
23 de Outubro de 2025
Criança em sala de Atendimento Educacional Especializado segura um brinquedo de encaixe com peças coloridas. Ao fundo, cartaz com o símbolo do infinito e a frase “Inclusão: o conhecimento em ação”, além de ilustrações de crianças e letras decorativas na parede.
Ceará

Famílias denunciam falhas na inclusão de crianças com deficiência em escolas públicas de Fortaleza

Falta de profissionais de apoio e de planos individualizados de ensino estão entre reclamações.

Clarice Nascimento, Theyse Viana e Nicolas Paulino
23 de Outubro de 2025
Prédio da secretaria de educação de Chaval, cujo teto desabou na quarta-feira (22)
Ceará

Desabamento em Chaval deixa 21 feridos, sendo nove em estado grave

As aulas da rede municipal estão suspensas nesta quinta (23) e na sexta-feira (24)

Redação
23 de Outubro de 2025
Ceará

Plano de saúde Best Senior amplia parceria com Rede OTO em Fortaleza

Integração com o OTOlab reforça compromisso do plano de saúde com qualidade, tecnologia e atendimento humanizado para o público acima de 44 anos

Agência de Conteúdo DN
23 de Outubro de 2025
foto da cidade de fortaleza, com prédios altos.
Ceará

Veja o que abre e fecha no Dia do Servidor Público, antecipado para 27 de outubro

Data altera o funcionamento de alguns órgãos públicos

*Nathália Paula Braga
23 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra desabamento de teto de Secretaria do município de Chaval, no Interior do Ceará.
Ceará

Prefeitura de Chaval suspende aulas após professores se ferirem em desabamento

Teto de Secretaria desabou e deixou servidores feridos na tarde desta quarta-feira (22)

Redação
22 de Outubro de 2025
Foto de desabamento do teto da secretaria municipal. Servidores são vistos saindo do prédio. Em uma das imagens há uma mulher de azul ferida e encostada na parede.
Ceará

Teto da Secretaria de Educação de Chaval desaba e deixa servidores feridos

Trabalhadores estavam na pasta municipal no momento do desabamento

Redação
22 de Outubro de 2025