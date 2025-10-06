Diário do Nordeste
Escola alvo de ataque em Sobral inicia volta gradual às aulas nesta segunda (6)

Alunos do 3º ano do Ensino Médio, colegas de um dos adolescentes mortos, são os primeiros a retornarem às salas de aula da instituição

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra estudante feminina escrevendo em papel com canetas coloridas sobre uma mesa, focada em responder prova.
Legenda: Psicólogos atuam no acolhimento dos alunos e agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar reforçam a segurança da instituição
Foto: Alexandre Campbell/IMPA

A Escola Estadual de Ensino Médio Luís Felipe, em Sobral, volta gradualmente às aulas a partir desta segunda-feira (6), cerca de 10 dias após dois alunos serem mortos a tiros durante um ataque violento.  

Com reforço policial e auxílio de psicólogos, os estudantes do 3º ano do Ensino Médio (EM) são os primeiros a voltar às salas da instituição de ensino nesta manhã. Uma das vítimas estava em uma das turmas da última série.

Já os discentes do 2º ano, com quem o outro adolescente morto estudava, retornam ao colégio na terça (7)

As turmas do 1º ano (manhã e tarde) voltam na quarta-feira (8). A previsão é que o restante dos alunos retorne integralmente na quinta-feira (9)

O coordenador da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 6, Francisco Freire, informou, em entrevista à TV Verdes Mares, que além de haver psicólogos atuando no acolhimento da comunidade escolar, agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar, por meio do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), vão reforçar a segurança da escola.  

"Montamos um comitê intersetorial no qual temos representantes do MEC, da Seduc, das secretarias de Assistência e também de Saúde, juntamente com inúmeras instituições, para a gente pensar como fazer esse retorno. O Ministério Público também se fez presente em todos os momentos", detalhou.

Colegas farão homenagem às vítimas

Neste retorno, as turmas nas quais estudavam os adolescentes mortos recebem uma atenção diferenciada da escola. A pedido dos próprios alunos, elas idealizaram e realizarão um tributo aos colegas

As turmas desses alunos pediram um momento para poder fazer uma homenagem e, assim, a escola prontamente atendeu, a partir de um acompanhamento de uma equipe de psicólogos". 
Francisco Freire
Coordenador da Crede 6

Ainda conforme o dirigente, o trabalho que viabiliza a volta às aulas começou logo após o ataque. Desde então, foram realizados diversos momentos de escuta e de cuidado especializados com a gestão, os servidores, os professores e os pais

Relembre caso

O ataque a tiros que vitimou os dois estudantes e feriu outros três ocorreu na manhã de 25 de setembro. Imagens de câmeras da região registraram quando dois homens chegaram de moto à vizinhança, desceram do veículo e efetuaram os disparos da calçada, em direção ao pátio da escola.

Cinco alunos da EEM Luís Felipe, com idades entre 16 e 18 anos, foram feridos durante o episódio. Um deles, que veio a óbito, foi alvejado com 13 tiros. O segundo faleceu com três disparos.

Disputa entre facções

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o crime premeditado e que teve como 'pano de fundo' a disputa entre facções criminosas. Bruno Amorim Rodrigues, suspeito preso pela ação, confessou à Polícia ser membro do grupo paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). 

Conhecido como 'Bruno Panga', o jovem estava solto há somente cinco meses e tem uma ficha criminal extensa, já respondendo por outro homicídio na cidade. No último dia 30, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que um laudo da Perícia Forense do Ceará "confirma que arma usada em mortes em Sobral foi utilizada em outro homicídio".

"O exame comprovou, pericialmente, que o projétil encontrado nos crimes da semana passada partiu da mesma arma de fogo utilizada em um homicídio ocorrido em julho, cujo suspeito seria o mesmo capturado na última semana", segundo a SSPDS.

A reportagem apurou que enquanto esteve no presídio, Bruno 'rasgou a camisa' da facção Comando Vermelho (CV) e entrou para a facção paulista. 

Em razão da troca de organização, ele disse ter sido "decretado" pelo CV no bairro onde morava, o que levou a família dele a precisar se mudar. Conforme consta em documentos a que a reportagem teve acesso, uma das vítimas do ataque era ligada ao grupo carioca.

'Bruno Panga' nega qualquer participação no crime ocorrido no colégio, mas as evidências apontam que ele era um dos que estava na motocicleta vista em frente à escola, no exato momento dos disparos.

Imagem mostra estudante feminina escrevendo em papel com canetas coloridas sobre uma mesa, focada em responder prova.
