Ceará registra terceiro caso suspeito de intoxicação por metanol

Subiu para três o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas no Ceará. A informação foi divulgada na noite deste domingo (5) pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

O terceiro caso foi registrado no município de São Gonçalo do Amarante. Os outros dois, divulgados anteriormente, foram notificados em Quixeramobim e Caucaia.

O paciente internado em Quixeramobim com suspeita de intoxicação por metanol é um adolescente de 15 anos, segundo apurou o Diário do Nordeste. O jovem deu entrada na unidade hospitalar na noite de sábado.

A outra paciente com um quadro de suspeita deu entrada no Hospital Unimed Fortaleza, rede privada da Capital, no sábado, após ingestão em Caucaia.

225 casos suspeitos de intoxicação por metanol foram registrados pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil até este domingo (5)

A orientação da Secretaria é que os municípios a notifiquem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação.

"A Sesa ressalta que enviou nota técnica do Ministério da Saúde aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das superintendências, reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento", diz nota da pasta.

Sintomas de intoxicação por metanol

A Sesa ressalta que a suspeita é levantada em casos de que um paciente que ingeriu álcool apresenta a persistência ou piora de sintomas, como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 horas e 24 horas após o consumo.

A Pasta informou, ainda, que está elaborando uma nota técnica estadual específica sobre intoxicação por metanol. O objetivo é padronizar os procedimentos de vigilância, diagnóstico, assistência e resposta no Ceará.

Casos no país

Na noite deste domingo (5), o Ministério da Saúde apontou que o Brasil registrou 225 casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. Desse total, 16 foram confirmados e 209 estão em investigação.

Ao todo, são 13 estados com casos notificados:

Distrito Federal Goiás Mato Grosso do Sul Mato Grosso Pernambuco Paraná Rondônia São Paulo Piauí Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Paraíba Ceará

Do total de registros, 192 são em São Paulo (14 confirmados e 178 em investigação). Por sua vez, os estados da Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.