Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará registra terceiro caso suspeito de intoxicação por metanol

Registro foi feito em São Gonçalo do Amarante

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:14)
Ceará
Imagem de um drink alcoolico
Legenda: Embriaguez, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 horas e 24 horas após o consumo de álcool estão entre os sintomas de intoxicação por metanol
Foto: Shutterstock

Subiu para três o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas no Ceará. A informação foi divulgada na noite deste domingo (5) pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). 

O terceiro caso foi registrado no município de São Gonçalo do Amarante. Os outros dois, divulgados anteriormente, foram notificados em Quixeramobim e Caucaia. 

O paciente internado em Quixeramobim com suspeita de intoxicação por metanol é um adolescente de 15 anos, segundo apurou o Diário do Nordeste. O jovem deu entrada na unidade hospitalar na noite de sábado. 

A outra paciente com um quadro de suspeita deu entrada no Hospital Unimed Fortaleza, rede privada da Capital, no sábado, após ingestão em Caucaia. 

225
casos suspeitos de intoxicação por metanol foram registrados pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil até este domingo (5)

A orientação da Secretaria é que os municípios a notifiquem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação.

"A Sesa ressalta que enviou nota técnica do Ministério da Saúde aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das superintendências, reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento", diz nota da pasta. 

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco

teaser image
Negócios

Medo de metanol muda hábitos em Fortaleza: cerveja cresce e caipirinha perde espaço nos bares

Sintomas de intoxicação por metanol

A Sesa ressalta que a suspeita é levantada em casos de que um paciente que ingeriu álcool apresenta a persistência ou piora de sintomas, como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 horas e 24 horas após o consumo.

A Pasta informou, ainda, que está elaborando uma nota técnica estadual específica sobre intoxicação por metanol. O objetivo é padronizar os procedimentos de vigilância, diagnóstico, assistência e resposta no Ceará.

Casos no país

Na noite deste domingo (5), o Ministério da Saúde apontou que o Brasil registrou 225 casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. Desse total, 16 foram confirmados e 209 estão em investigação. 

Ao todo, são 13 estados com casos notificados:

  1. Distrito Federal
  2. Goiás
  3. Mato Grosso do Sul
  4. Mato Grosso
  5. Pernambuco
  6. Paraná
  7. Rondônia
  8. São Paulo
  9. Piauí
  10. Rio Grande do Sul
  11. Rio de Janeiro
  12. Paraíba
  13. Ceará

Do total de registros, 192 são em São Paulo (14 confirmados e 178 em investigação). Por sua vez, os estados da Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem de um drink alcoolico
Ceará

Ceará registra terceiro caso suspeito de intoxicação por metanol

Registro foi feito em São Gonçalo do Amarante

Redação
Há 39 minutos
Montagem de duas fotos de acidente com caminhonete nas dunas da praia de Canoa Quebrada, no Ceará
Ceará

Caminhonete tomba após motorista fazer manobra arriscada em Canoa Quebrada; veja vídeo

Condutor tentou descer de duna alta em velocidade

Redação
05 de Outubro de 2025
Prints de um vpideo mostrando parte da cadeia pegando fogo
Ceará

Incêndio em cadeia no Ceará é controlado por detentos

Um curto-circuito em um quadro de energia elétrica pode ter sido a causa

Redação
05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Paciente internado por intoxicação por metanol em Quixeramobim é adolescente de 15 anos

Reportagem apurou que paciente tomou vodca e essa seria a primeira vez que havia ingerido bebida alcoólica

Paloma Vargas
05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Ceará registra segundo caso suspeito de intoxicação por metanol em Quixeramobim

Paciente está internado

Lucas Monteiro
05 de Outubro de 2025
Foto dos fiéis reunidos.
Ceará

Animais são abençoados em Paróquia de Fortaleza no Dia de São Francisco; veja vídeo

Cachorros, gatos e pássaros foram abençoados

Redação
05 de Outubro de 2025
Aluna escrevendo em caderno durante a aula.
Ceará

Ceará tem energia em quase todas as escolas, mas 65% da rede pública não têm acesso a esgoto

Dados do Censo Escolar 2024 mostram contrastes na infraestrutura básica das escolas cearenses

Gabriela Custódio
05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Ceará registra um caso suspeito de intoxicação por metanol; paciente está internada

A mulher buscou atendimento na rede privada. O resultado dos exames está previsto para sair nos próximos dias

Redação
04 de Outubro de 2025
Ceará

Caminhonete capota em praia de Camocim, no litoral do Ceará

Na ocorrência, um dos ocupantes do veículo ficou inconsciente e precisou ser conduzido ao hospital

Redação
04 de Outubro de 2025
Após cura do filho, cearense anda mais de 240 km em devoção a São Francisco
Ceará

Após cura do filho, cearense anda mais de 240 km em devoção a São Francisco

Usando tênis simples, chapéu para se proteger do sol do sertão e bengala, José Antônio Mendes fez a trajetória de ida e volta entre Monsenhor Tabosa e Canindé

Carol Melo
04 de Outubro de 2025
Foto de mercadoria de cachaça irregular apreendida no Ceará. A foto mostra um caminhão carregado com os itens.
Ceará

60 mil garrafas de cachaça apreendidas no Ceará têm risco de contaminação por metanol

Bebida passará por perícia e só será liberada após resultado e apresentação de nota fiscal

Matheus Facundo
03 de Outubro de 2025
Ceará

Casarões centenários em Barbalha formam ‘sítio histórico’ e são tombados; veja imagens

Maioria das construções fica na rua da Igreja Matriz, repleta de sobrados que recontam passado da cidade

Theyse Viana
03 de Outubro de 2025
Cachorro branco, da raça poodle, recebendo vacina de um veterinário durante um dia de vacinação ao ar livre, com uma pessoa ao fundo, de camisa amarela, segurando o animal com cuidado.
Ceará

'Dia D' de vacinação antirrábica será neste sábado (4) em Fortaleza

Com 111 postos espalhados pelas regionais 1, 3 e 5, os tutores podem levar animais para vacinação gratuitamente

Milenna Murta*
03 de Outubro de 2025
Mão de um estudante segurando um lápis sobre um livro, com outros alunos ao fundo em uma sala de aula.
Ceará

Com psicólogos e reforço policial, como será volta às aulas após ataque em escola de Sobral

Órgãos têm se articulado em plano de emergência para garantir proteção de alunos e funcionários

Theyse Viana
03 de Outubro de 2025
sala de aula com vários alunos sentados em carteiras estudantis
Terra de Sabidos

Inscrições no Prêmio Terra de Sabidos terminam próxima semana; saiba como participar

A premiação vai distribuir R$ 15 mil entre os vencedores. Podem participar estudantes, professores, coordenadores e gestores

Redação
03 de Outubro de 2025
Montagem de fotos com navios da Marinha que estarão disponíveis para visitação no Porto de Fortaleza.
Ceará

Dois navios da Marinha do Brasil abrem para visitação em Fortaleza

Navios são usados em pesquisa científica e ajuda humanitária, e estarão atracados no Porto do Mucuripe

Redação
02 de Outubro de 2025
Óleo na pista faz motociclistas derraparem na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza
Ceará

Óleo na pista faz motociclistas derraparem na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza

A AMC esteve no local, mas não constatou novos incidentes

Redação
02 de Outubro de 2025
Conjunto de panelas, pratos, jarras, canecas e travessas de barro marrom, ornamentados com desenhos rendados em relevo claro, expostos sobre o chão em um ateliê de cerâmica.
Ceará

Técnica ancestral, cerâmica do Ipu é reconhecida como patrimônio cultural

Lei sancionada reconhece prática tradicional da Comunidade da Alegria

Ana Alice Freire*
02 de Outubro de 2025
Motorista perde controle do carro e cai no canal da Aguanambi, em Fortaleza
Ceará

Motorista perde controle do carro e cai no canal da Aguanambi, em Fortaleza

Segundo o condutor, no momento do acidente estava chovendo e a pista estava molhada

João Lima Neto, Sofia Leite*
02 de Outubro de 2025
Vista aérea do Parque Rio Branco.
Ceará

Mobilidade urbana e saneamento lideram demandas da população de Fortaleza; veja na sua Regional

Gabriela Custódio
02 de Outubro de 2025