Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco

O Brasil enfrenta uma "roleta-russa" de casos de intoxicação pelo álcool, que é semelhante ao etanol, mas altamente tóxico para o corpo humano

Luana Severo luana.severo@svm.com.br
(Atualizado às 19:03)
Ser Saúde
Grupo de amigos brinda com caipirinhas para matéria sobre intoxicação por metanol
Legenda: Os casos confirmados de contaminação envolvem, até o momento, bebidas como vodca, gin e uísque.
Foto: Lomb/Shutterstock

Ele não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto que o diferencie do álcool comumente utilizado na fabricação de bebidas. Por isso, identificar a presença do metanol em um drink é tarefa quase impossível, mesmo para quem tem expertise no assunto. E é esse obstáculo que torna árduo o esforço nacional de prevenção do envenenamento pela substância.

Desde o anúncio da primeira morte pela ingestão de bebida adulterada com metanol, o Brasil enfrenta uma "roleta-russa": afinal, todas as bebidas podem causar morte ou cegueira? Não pode mais consumir bebida alcoólica no País? Até quando vai durar a recomendação de suspender o consumo? Mesmo os produtos lacrados estão sujeitos à manipulação?

Em coletiva de imprensa, nesta semana, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou fortemente à população evitar tomar bebidas alcoólicas destiladas, sobretudo as incolores, mas "liberou" a ingestão de cerveja, por exemplo, por ela ser mais difícil de adulterar ou "batizar" — devido ao gás, à tampa descartável e outras características.

Até o fechamento desta matéria, na tarde desta quinta-feira (2), o País somava 48 casos suspeitos de intoxicação por metanol e 11 ocorrências confirmadas. Destas, há uma morte relacionada à ingestão do álcool e outras sete em investigação.

O que é e para que serve o metanol?

Segundo o médico intensivista Felipe Christo Moura, coordenador das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Meridional Cariacica, do Grupo Kora Saúde, o metanol é um álcool amplamente utilizado na indústria como solvente industrial e combustível e serve, também, de matéria-prima para diversos produtos, como plásticos e tintas. 

Mas, diferentemente do etanol — utilizado na fabricação das bebidas alcoólicas que conhecemos —, é extremamente tóxico para humanos, mesmo em quantidades pequenas.

Qual a diferença entre álcool e metanol?

Frasco de metanol para matéria sobre os riscos e sinais da intoxicação da substância.
Legenda: O metanol é um tipo de álcool altamente tóxico para o corpo humano.
Foto: luchschenF/Shutterstock

O metanol é um tipo de álcool. A diferença dele para o álcool mais comum, o etanol, é a forma como ele é metabolizado pelo organismo. Enquanto o álcool "normal" é rapidamente transformado em acetato no corpo, o metanol se converte em formaldeído — ou formol — e, depois, em ácido fórmico.

Como identificar se a bebida tem metanol?

Não há como. O metanol não tem cheiro, cor ou gosto que o diferencie do etanol, o que facilita o envenenamento pela substância se ela estiver misturada a uma bebida comum, como, por exemplo, caipirinhas e drinks com gin.

O metanol não tem função recreativa. Por natureza e características químicas, ele é incolor, inodoro e insípido, e não é detectável por leigos. Muitas vezes nem por profissionais da área."
Felipe Christo Moura
Coordenador das UTIs do Hospital Meridional Cariacica, do grupo Kora Saúde

Quais são as bebidas contaminadas por metanol?

Os primeiros casos de adulteração de bebidas no Brasil envolveram o consumo de gin, uísque e vodca, comprados tanto em bares quanto adegas de São Paulo. 

É possível ter metanol no vinho?

Sim, é possível, mas, quando o produto é fabricado por empresas regularizadas, e em processos seguros, o risco de contaminação é baixo.

Copo de cerveja ao lado de uma taça de vinho. Imagem usada em matéria sobre intoxicação por metanol.
Legenda: Cervejas e vinhos também podem ser adulteradas com metanol, mas é mais raro.
Foto: Kirill Z/Shutterstock

Tem metanol na cerveja?

Também é possível ter, mas, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a cerveja possui características específicas que dificultam a adulteração.

Quais são os sintomas da intoxicação por metanol?

Imagem em animação mostra homem com cefaleia usada em matéria sobre os riscos e os sinais da intoxicação por metanol.
Legenda: Cefaleia é um dos sintomas causados pela intoxicação com metanol.
Foto: Magic Mine/Shutterstock

Felipe Moura explica que a intoxicação por metanol varia conforme a concentração ingerida.

"Os sintomas variam pela dose, mas podem se iniciar em um período de 12 horas a 24h após a ingestão. E tem sintomas inespecíficos: cefaleia, náuseas, vômitos, dor abdominal, podendo evoluir de gravidade com visão turva, fotofobia, escotomas, até comprometimentos mais graves do sistema nervoso, como convulsões, confusão e coma", explicou o profissional.

Quantos casos de morte por metanol?

O Brasil tem, até o momento, 11 casos confirmados de intoxicação por metanol. Destes, há a confirmação de uma morte relacionada, registrada em São Paulo. No entanto, o País ainda investiga outras mortes suspeitas, tanto em São Paulo como, também, em Pernambuco e na Bahia.

Como identificar se a bebida tem metanol?

Não é possível identificar, uma vez que o metanol não tem cheiro, cor ou gosto que o diferencie do álcool comumente utilizado na fabricação das bebidas.

Quanto tempo dura a intoxicação?

Esse tempo — bem como a intensidade dos sintomas — varia conforme a quantidade ingerida da substância. O que se sabe é que os primeiros sintomas podem surgir nas primeiras 12 horas após a ingestão.

Saiba como o consumidor pode se proteger

Mulher segura nota fiscal e celular em supermercado. Imagem usada em matéria sobre intoxicação por metanol.
Legenda: Exigir nota fiscal na compra de uma bebida alcoólica é uma das dicas para evitar a aquisição de produtos adulterados.
Foto: M Stocker/Shutterstock

A principal recomendação do Ministério da Saúde, no momento, é evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

No entanto, se ainda assim quiser tomar, o consumidor pode adotar uma série de práticas, como comprar de fornecedores confiáveis, quebrar garrafas vazias (para impedir que sejam reaproveitadas), desconfiar de preços muito baixos e exigir nota fiscal.

Como posso me desintoxicar do metanol?

A desintoxicação do metanol varia conforme os antídotos utilizados pelos médicos. De acordo com o intensivista Felipe Moura, existem antídotos específicos e tratamentos gerais, como medicações, só que o estado do paciente pode se agravar a ponto de precisar ir para uma UTI, inclusive, sendo necessário recorrer à hemodiálise, ventilação mecânica e sedação.

"Esse paciente pode evoluir para um quadro mais grave, como um choque, um colapso cardiovascular, e precisar de drogas mais importantes, como noradrenalina. Tudo isso vai depender de características pessoais e da quantidade da intoxicação", explicou o médico.

O ministro da Saúde, Padilha, afirmou que o Brasil comprará 150 mil ampolas de etanol farmacêutico — utilizado como antídoto contra intoxicação por metanol — e tentará adquirir fomepizol com produtores e agências internacionais.

"Determinamos a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico para reforçar estados e municípios no tratamento de vítimas. A Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] também acionou produtores e agências internacionais para adquirir Fomepizol, outro antídoto usado em casos de intoxicação", garantiu o gestor.

