Anvisa suspende lote de molho de tomate por conter pedaços de vidro

Produto importado teve a venda proibida por aviso de "risco grave" à saúde.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:40)
Ser Saúde
foto de panela com molho de tomate. Ao fundo da mesa, há tomates, alho e temperos.
Legenda: Produto importado teve a sua comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo suspensos.
Foto: New Africa/Shutterstock.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa quarta-feira (7), o recolhimento de um lote do molho de tomate "Passata de Pomodoro Di Puglia", da marca Mastromauro Granoro, por conter pedaços de vidro.

Conforme comunicado do órgão, o motivo da suspensão foi um aviso da rede RASFF (Sistema de Alerta Rápido para Alimentos e Rações, em tradução livre), que é uma ferramenta da União Europeia para troca rápida de informações sobre riscos graves em alimentos e rações animais.

Assim, o lote LM283 do produto importado teve a comercialização, distribuição, importação, divulgação e consumo suspensos.

Anvisa também suspende suplementos alimentares

Ainda no documento, o órgão regulador brasileiro cita a suspensão de suplementos alimentares. "Outro produto que deve ser recolhido é o Neovite Visão, suplemento alimentar voltado para a saúde ocular, da empresa BL Indústria Ótica Ltda. (Bausch Lomb)", descreve a Anvisa.  

A ação fiscal atinge apenas os lotes 25G073, S25C004, S25C003, S25C002 e S25G072. Eles estão proibidos de ser comercializados, distribuídos, fabricados, importados, divulgados e consumidos. 

A Anvisa justifica a proibição afirmando que esses lotes foram fabricados com Capsicum annuum L. (fruto da páprica), ingrediente não autorizado em suplementos alimentares como fonte de zeaxantina. Além disso, a quantidade de Caramelo IV (caramelo processo sulfito-amônia) nos produtos está acima do permitido. A própria empresa já comunicou o recolhimento voluntário dos lotes.

Também são alvo da fiscalização sanitária os suplementos de Vitamina C Sucupira com Unha de Gato Ervas Brasil e o Suplemento Alimentar Colesterol Ervas Brasil, da empresa Ervas Brasil Indústria Ltda.

A Anvisa ordenou a apreensão dos produtos e que eles não sejam comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos. 

Segundo o comunicado, a empresa não tem licença sanitária nem alvará de funcionamento, e utilizou ingredientes não autorizados em alimentos.

"Além disso, faz divulgação irregular dos produtos, com falsas indicações terapêuticas, associando o seu uso a benefícios funcionais e de saúde, sem comprovação científica", argumentou o órgão. 

Veja lista dos produtos proibidos pela Anvisa

  • Molho de tomate importado Passata de Pomodoro Di Puglia, da marca Mastromauro Granoro - lote LM283;
  • Neovite Visão, suplemento alimentar da empresa BL Indústria Ótica Ltda. (Bausch Lomb) - lotes 25G073, S25C004, S25C003, S25C002 e S25G072;
  • Suplementos de Vitamina C Sucupira com Unha de Gato da empresa Ervas Brasil Indústria Ltda;
  • Suplemento Alimentar Colesterol Ervas Brasil da empresa Ervas Brasil Indústria Ltda.
foto de panela com molho de tomate. Ao fundo da mesa, há tomates, alho e temperos.
