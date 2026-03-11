Anvisa proíbe venda de suplementos em cápsulas; saiba quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que os suplementos alimentares em cápsulas da marca Fit Slim+/Fits Anna e da marca Fit Gold Premium/Fits Anna, da empresa Hervariano Verbena Nutrition LTDA, sejam imediatamente recolhidos do mercado.

Conforme a decisão, ficam suspensos o consumo, a comercialização, a distribuição, a fabricação e a divulgação desses produtos. A resolução 906/2026 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (9).

"A empresa fabricava e vendia os suplementos alimentares sem realizar estudos de estabilidade, necessários para garantir que um produto mantenha sua composição, segurança e qualidade até o final do prazo de validade", esclareceu a Anvisa sobre o motivo da ação.

>> Leia aqui a determinação

Veja também Ser Saúde Anvisa proíbe venda de melatonina sublingual Ser Saúde Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro no Brasil; veja quais

Outras apreensões

Na mesma determinação, a Anvisa também ordenou a apreensão de todos os produtos alimentícios feitos pelas empresas RVS Comercial LTDA e Dairu Comércio e Utilidades LTDA. A medida ainda proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso dos produtos.

De acordo com a Vigilância Sanitária de Campos de Goytacazes (RJ), a empresa RVS Comercial informou um endereço para a inspeção de suas instalações. No entanto, a empresa não foi encontrada. Além disso, a RVS Comercial não possui nem cadastro nem licença sanitária ativa.

A Anvisa identificou caso similar com a Dairu Comércio e Utilidades. No endereço indicado pela empresa, foi encontrado apenas um imóvel fechado e em obras, sem qualquer identificação, movimentação ou estrutura que caracterize o funcionamento de estabelecimento comercial ou industrial.