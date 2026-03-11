Usina da Casa dos Ventos no Nordeste receberá data center de mineração de bitcoins

A gigante das energias renováveis Casa dos Ventos prevê a instalação de um data center de mineração de criptomoedas em uma usina própria no Nordeste. O projeto será bancado por uma empresa parceira, que investirá nos equipamentos para processar dados com a energia excedente do empreendimento.

O objetivo é mitigar os prejuízos dos cortes de geração (curtailment) na companhia do cearense Mário Araripe

Legenda: A informação foi confirmada por Itamar Lessa, diretor de comercialização da Casa dos Ventos, durante a I Feira da Indústria da Fiec. Foto: Fabiane de Paula.

Assim como outras geradoras de energia limpa, a Casa dos Ventos precisa interromper a operação de usinas por determinação do Operador Nacional do Sistema (ONS) para evitar a sobrecarga da infraestrutura de transmissão.

Isso ocorre porque a geração energética nos empreendimentos é muito superior à demanda. Para mitigar esse problema, a Casa dos Ventos vai acoplar às usinas data centers de mineração de criptomoedas.

Detalhes do projeto da Casa dos Ventos

O projeto será executado em parceria com uma empresa de criptomineração e começará por uma usina no Nordeste, sem local divulgado. A informação foi confirmada por Itamar Lessa, diretor de comercialização da Casa dos Ventos, durante a I Feira da Indústria da Fiec.

"O data center de criptomineração vai funcionar com uma unidade consumidora vizinha ao parque e opera de uma forma mais flexível. Então, se eventualmente precisar desligar aquele parque porque tem um excesso de oferta, o data center consome a energia que você cortaria", explicou.

"Entre julho e agosto a gente comissiona o primeiro projeto. Essa estratégia vai escalar, vai se expandir, porque consegue mitigar bastante o efeito do curtailment", completou o executivo.

Redução de até 50% e planos de ampliação do projeto

A Casa dos Ventos avalia que essa estratégia pode reduzir em até 50% o prejuízo dos cortes de geração na usina que recebe o empreendimento. A infraestrutura de criptomineração deve abrir caminhos para que futuramente um data center de maior porte seja instalado.

Data centers especializados em mineração de criptomoedas são uma estrutura focada em validar e gerar novas unidades de moedas digitais, como o bitcoin.

A Casa dos Ventos foi uma das idealizadoras do data center do TikTok no Ceará. A participação no projeto foi comprada pela Omnia, e a empresa cearense segue como fornecedora exclusiva de energia renovável do empreendimento.

MECANISMO DE RESPOSTA DA DEMANDA

Outra estratégia que será adotada pela Casa dos Ventos é a de resposta da demanda, que também deve entrar em operação neste semestre.

O mecanismo funciona a partir da redução do consumo de grandes consumidores no horário de pico de demanda por energia, entre 19h e 22h. Em contrapartida, as empresas recebem descontos nos contratos de energia.

"Se os meus 1.500 consumidores reduzirem o consumo por um desconto, eu consigo controlar essa redução de consumo e ofertar ao Operador Nacional do Sistema. Então, é de fato o consumidor se transformando no ativo para o setor elétrico brasileiro nesses momentos de necessidade de flexibilidade", explicou Itamar.

A companhia não informou o potencial financeiro do serviço e foca primeiramente em retorno de portfólio. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o ONS a estruturar o programa de Resposta da Demanda em julho de 2025.

"De forma pragmática, não existe uma solução que resolva tudo. Então, você precisa compor um conjunto de soluções para mitigar esse problema. Estamos atuando em soluções regulatórias que vão viabilizar a gente exportar energia, por exemplo", projetou Itamar.

Entenda o que é um data center de mineração de criptomoedas

São infraestruturas especificamente utilizadas para a mineração de criptomoedas, que são as operações matemáticas necessárias para a validação das criptomoedas. Os data centers de mineração de cripto também são conhecidos como fazendas de mineração de criptos.

Segundo relatório "White Paper Data Centers", publicado pela Anatel em 2025, esses equipamentos possuem necessidades de equipamentos muito específicas para realizar o processamento necessário à mineração e operam com requisitos de energia extremamente elevados e específicos, sendo apontados, junto com a IA, como um dos motores do crescimento inédito na demanda global por eletricidade.

A atividade de mineração de Bitcoin tem crescido no Brasil exatamente diante da busca das indústrias que aproveitaram o excedente de energia, já que a produção dessas moedas consome muita energia.

O prejuízo do setor renovável com os cortes de geração superou R$ 6,5 bilhões em 2025, segundo levantamento da Volts Robotics. O fenômeno ocorre desde outubro de 2021.

Em quatro anos, as usinas do Ceará já desperdiçaram quase 3,3 milhões de megawatts-hora (MWh), o suficiente para abastecer 16,5 milhões de casas por um mês.