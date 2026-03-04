Diário do Nordeste
Anvisa proíbe venda de melatonina sublingual

A agência denunciou que a marca fazia propaganda irregular.

Mulher com camisa de tricô verde segurando remédio conta-gotas. Imagem usada em matéria sobre Anvisa proibir venda de melatonina sublingual. . .
Legenda: Produto não teve a segurança comprovada para uso sublingual.
Foto: Nuva Frames/Shutterstock.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a empresa Vita BE Cosméticos de vender a melatonina sublingual em gotas sabor maracujá da marca. Na decisão, o órgão determinou o recolhimento do produto do mercado e suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso em todo o País.

A medida, publicada na última segunda-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU), informa que o produto usa ingrediente que não teve a segurança comprovada para uso sublingual, ou seja, quando a substância é administrada embaixo da língua.

A agência denunciou ainda que a marca fazia propaganda irregular, prometendo regulação do sono e prevenção de insônia, características sem comprovação científica. Segundo a Anvisa, isso pode induzir o consumidor ao erro, aproximando o produto da categoria de medicamento, que exige outras avaliações mais rigorosas.

De acordo com a regulamentação sanitária, suplementos alimentares não podem fazer alegações terapêuticas que não estejam expressamente autorizadas.

A medida tem caráter preventivo e visa proteger a saúde da população, garantindo que apenas produtos que atendam às normas sanitárias possam ser comercializados no país.

No Brasil, a venda de melatonina é permitida na categoria de suplemento alimentar, desde que siga regras específicas estabelecidas pela Anvisa.

Mulher com camisa de tricô verde segurando remédio conta-gotas. Imagem usada em matéria sobre Anvisa proibir venda de melatonina sublingual. . .
