Anvisa aprova nova indicação da vacina contra HPV para prevenir três tipos de câncer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova indicação para a vacina Gardasil 9, que passa a incluir a prevenção de câncer de orofaringe, cabeça e pescoço. O comunicado foi divulgado na tarde de segunda-feira (10).

Com a decisão, o imunizante poderá ser utilizado para essa finalidade em crianças, homens e mulheres com idade entre 9 e 45 anos.

A orientação é que a vacinação contra o HPV seja realizada antes do início da vida sexual, uma vez que o vírus é transmitido por meio de relações sexuais.

A Gardasil 9 já era indicada para a prevenção de câncer do colo do útero, da vulva, da vagina e do ânus, além de lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas genitais e infecções persistentes causadas pelo papilomavírus humano (HPV).

Segundo a Anvisa, a ampliação da indicação está fundamentada na prevenção da infecção persistente pelos tipos oncogênicos do HPV, reconhecidos como principais causadores desses tumores, e na demonstração de resposta imunológica contra esses tipos virais.