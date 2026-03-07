Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pesquisadora da polilaminina admite erros, diz que vai haver correção, mas defende eficácia

Veja o que mudará no texto após a revisão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
vidro de polilaminina.
Legenda: Em meio à repercussão positiva, pesquisa sofre críticas.
Foto: Reprodução.

O artigo que apresenta os primeiros testes da polilaminina como um possível tratamento para lesões na medula espinhal em humanos vai passar por correções. A informação foi confirmada ao g1 durante entrevista concedida pela pesquisadora Tatiana Sampaio, responsável pelo estudo. 

A pesquisadora disse que as alterações não modificam os dados já apresentados nem as conclusões da pesquisa, portanto, ela segue acreditando na eficácia da polilaminina.

Inicialmente, o trabalho foi divulgado em fevereiro de 2024 como pré-print, uma versão preliminar de manuscritos científicos publicados pelos autores antes de passar pela checagem de outros profissionais. 

Veja também

teaser image
Italo Henrique

Compreendendo como a ciência avança: polilaminina e seus avanços e limitações atuais

teaser image
Zoeira

Ex-ginasta Laís Souza conhece paciente tetraplégico que voltou a andar após injeção de polilaminina

teaser image
País

PM baleado apresenta melhora após uso de polilaminina no Maranhão

Em entrevista ao g1, Tatiana admite que o pré-print não estava bem escrito, mas explica que acreditava que o trabalho não iria receber tanta atenção e que o objetivo era apenas registrar a autoria. 

Agora, o texto deve passar por uma revisão geral, com correção nos dados e na descrição dos resultados. O objetivo é publicar a nova versão em uma revista científica.

REPERCUSSÃO E PRIMEIRAS CRÍTICAS

A pesquisa ganhou destaque no início deste ano, quando Tatiana passou a dar entrevistas junto a Bruno Drummond, um dos pacientes do estudo. Bruno sofreu lesão medular, mas voltou a andar após receber a polilaminina.  

Junto à repercussão positiva, o estudo também vem sofrendo críticas de outros pesquisadores, que apontam inconsistência na apresentação de alguns dados e questionam parte da metodologia utilizada. 

De acordo com o g1, Tatiana negou que as alterações no trabalho estão sendo feitas devido aos julgamentos negativos. 

O QUE VAI SER MUDADO

O pré-print aborda duas décadas de pesquisa sobre a substância na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

O estudo teve início em cães e passou à fase experimental em humanos a partir de 2018, em oito pacientes. 

De acordo com Tatiana, as alterações no texto não impactam na conclusão da pesquisa sobre a eficácia da substância. 

Ela esclarece que não existem dados novos e que a principal mudança consiste na reescrita de alguns trechos, para que os procedimentos e os resultados do estudo sejam melhor explicados.  

Além disso, existem três pontos cruciais a serem alterados:

Erro em gráfico

Na primeira versão do pré-print, é mostrado que o "participante 1" foi acompanhado por cerca de 400 dias. No texto, no entanto, é dito que o mesmo paciente morreu apenas cinco dias após o procedimento.

Segundo Tatiana, o equívoco foi resultado de um erro de digitação, já que as primeiras informações pertenceriam ao "paciente 2". 

Uso do exame de eletromiografia

No artigo, o exame de eletromiografia, usado para avaliar a comunicação entre os nervos e os músculos responsáveis pelos movimentos do corpo, é utilizado como prova de que alguns pacientes tiveram evolução.

Por outro lado, especialistas ouvidos pelo g1 indicam que, em alguns casos, as imagens do exame não mostram alterações claras.

Segundo Tatiana, uma das figuras, que estava "mal programada", será substituída. 

Separação por tipo de lesão

Tatiana pretende incluir, ainda, uma análise dos pacientes de acordo com o tipo de lesão sofrida.

Conforme relata a pesquisadora, os quatro participantes com lesões torácicas no estudo apresentaram evolução, o que reforçaria a eficácia da polilaminina.

Na literatura científica, afirma ela, a taxa de recuperação espontânea para esse grupo é próxima de 1%.   

A POLÊMICA DO GRUPO CONTROLE

Um dos principais pontos criticados por outros pesquisadores no estudo é a falta de um grupo controle. 

A metodologia é comumente utilizada em estudos clínicos, e envolve dividir os participantes em um grupo que recebe o tratamento e outro que não recebe. 

Dessa forma, é possível comparar os dois cenários e entender melhor o que causa as possíveis melhoras nos pacientes. 

No caso da polilaminina, todos os participantes receberam a substância.

Os pacientes também passaram por outros tratamentos, como fisioterapia intensiva e cirurgias precoces, considerados padrão para lesão muscular. 

Na visão dos críticos, a falta do grupo controle impossibilita a garantia de que as melhoras atestadas nos participantes são decorrentes do uso da polilaminina, uma vez que pacientes podem melhorar apenas com as técnicas tradicionais. 

Já Tatiana defende que comparar os resultados do estudo com a literatura científica já existente sobre pessoas tratadas apenas com cirurgia e fisioterapia é suficiente. 

ESTUDO TEM RISCOS

Outro ponto levantado por especialistas são os possíveis efeitos adversos do tratamento com polilaminina. 

O pré-print aponta a possibilidade das mortes por pneumonia e sepse registradas entre os participantes estarem ligada à substância

Nesse caso, os óbitos seriam consequência de um possível efeito imunossupressor da polilaminina, que consiste na capacidade de reduzir a atividade do sistema imunológico. 

Assim, para garantir que a substância é segura e eficaz, ainda é necessário que mais testes sejam realizados. 

Em janeiro, o início do estudo clínico para avaliar a segurança da polilaminina foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Caso a segurança seja aprovada, o estudo poderá seguir para as próximas fases de teste.   

vidro de polilaminina.
Ser Saúde

Pesquisadora da polilaminina admite erros, diz que vai haver correção, mas defende eficácia

Veja o que mudará no texto após a revisão

Redação
Há 1 hora
Mulher com camisa de tricô verde segurando remédio conta-gotas. Imagem usada em matéria sobre Anvisa proibir venda de melatonina sublingual. . .
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de melatonina sublingual

A agência denunciou que a marca fazia propaganda irregular.

Redação
04 de Março de 2026
Montagem com duas fotos de atividades relacionadas ao treinamento Hyrox. Na imagem à esquerda, uma pessoa realiza um exercício de puxada com cordas em uma academia, mostrando o tronco inclinado para frente enquanto segura as alças conectadas a cabos; ao fundo, há outros participantes e equipamentos de treino. Na imagem à direita, uma pessoa está em pé sobre um pódio com o número ‘ONE’, segurando uma bandeira branca com o logotipo da Hyrox Fortaleza; atrás, há um grande painel digital exibindo imagens relacionadas ao evento.
Ser Saúde

O que é Hyrox? Saiba quais os benefícios da modalidade, como praticar e valores

Modalidade cresce em Fortaleza, recebe evento oficial e atrai novos atletas na capital cearense.

Mylena Gadelha
04 de Março de 2026
montagem de fotos da cantora Ivete Sangalo em hospital após infecção intestinal aguda.
Ser Saúde

Entenda riscos da síndrome vasovagal, quadro diagnosticado em Ivete Sangalo

Artista havia sido internada para tratar uma infecção intestinal intensa.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
A principal forma de transmissão da mpox ocorre por meio do contato direto pessoa a pessoa (pele, secreções) e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias.
Ser Saúde

Ministério da Saúde confirma 88 casos de mpox no Brasil

Outros dois casos prováveis seguem em investigação.

João Lima Neto
25 de Fevereiro de 2026
Pesquisadora estuda moléculas em laboratório.
Ser Saúde

É aceitável ignorar protocolo científico para acelerar tratamento com polilaminina?

A substância está em análise clínica e deverá ser testada em seres humanos para comprovar segurança e eficácia.

Luana Severo
24 de Fevereiro de 2026
foto de mulher aplicando dose de caneta emagrecedora na barriga. Ela usa calça jeans e camiseta branca.
Ser Saúde

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro no Brasil; veja quais

Apreensão dos produtos foi determinada no Diário Oficial da União (DOU) dessa segunda-feira (23).

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Foto para ilustrar paciente com sintomas de mpox com erupções pelo corpo para matéria sobre nova variante confirmada pela OMS.
Ser Saúde

Quantos casos de Mpox o Brasil registrou em 2026? Veja o que se sabe até agora

Doença pode ser transmitida entre animais e humanos e exige cuidados para evitar contágio.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Mulher usando caneta emagrecedora.
Ser Saúde

Anvisa registra 65 notificações de mortes associadas ao uso de canetas emagrecedoras

O levantamento inclui os princípios ativos semaglutida, tirzepatida, liraglutida e dulaglutida.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Tatiana Sampaio, profissional de saúde em escritório, com prateleiras de livros e arquivo ao fundo, sorrindo para a câmera em ambiente de trabalho.
Ser Saúde

Quem é Tatiana Sampaio? Conheça cientista por trás de remédio para lesão muscular

Pesquisadora desenvolve há 20 anos medicamento para recuperar movimentos de pacientes tetraplégicos.

Paulo Roberto Maciel*
20 de Fevereiro de 2026
Imagem de uma ampola de Lamina com 100 mcg/mL, solução injetável de 0,5 mL utilizada para administração intramedular.
Ser Saúde

O que é polilaminina? Veja o que se sabe sobre substância e o que ela pode fazer

Medicamento criado pela pesquisadora Tatiana Sampaio já ajudou pacientes com lesão medular.

Paulo Roberto Maciel*
20 de Fevereiro de 2026
Foto para ilustrar paciente com sintomas de mpox com erupções pelo corpo para matéria sobre nova variante confirmada pela OMS.
Ser Saúde

Nova variante de Mpox é confirmada pela OMS

Inicialmente, vírus foi detectado em circulação no Reino Unido e na Índia.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
foto de fórmula infantil Alfamino, da Nestlé, proibida pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende novamente fórmula infantil Alfamino, da Nestlé; entenda

Valores encontrados nas fórmulas ultrapassam os limites permitidos pela agência reguladora.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Dose vacina contra HPV.
Ser Saúde

Anvisa aprova nova indicação da vacina contra HPV para prevenir três tipos de câncer

Crianças, homens e mulheres com idade entre 9 e 45 anos estão entre o público-alvo.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Imagem ilustrativa para matéria sobre prevenção ao HIV no Carnaval: o que você precisa saber.
Ser Saúde

Prevenção ao HIV no Carnaval: tudo que você precisa saber

Infectologistas indicam as principais medidas preventivas durante a folia.

Beatriz Rabelo
10 de Fevereiro de 2026
Pessoas tonando vacina para ilustrar matéria sobre vacina do HPV no SUS.
Ser Saúde

Governo estuda incluir versão nonavalente da vacina contra HPV no SUS, diz ministro

Atualmente o SUS oferece vacinação para quatro tipos de HPV.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
O alerta envolve medicamentos como dulaglutida, liraglutida, semaglutida e tirzepatida, cujo risco de pancreatite já consta nas bulas autorizadas no país.
Ser Saúde

Anvisa emite alerta para risco de pancreatite associado ao uso indevido de canetas emagrecedoras

A Agência destaca que não houve alteração na relação risco-benefício desses medicamentos.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
mão de homem aplicando caneta emagrecedora em área na barriga.
Ser Saúde

Pancreatite: entenda a inflamação associada às canetas para emagrecer

Médicos revelam sintomas e medidas que devem ser tomadas em caso de suspeita da doença.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Montagem com dois frascos de produtos. À esquerda, um pote branco com rótulo roxo e verde escrito ‘Café de Açaí’, apresentado como suplemento alimentar. À direita, um pote transparente com tampa vermelha da marca ‘Mago’, contendo pó branco para decoração identificado como ‘Pérola – 50g’. Ao fundo, atrás do frasco da esquerda, há uma imagem desfocada de figuras humanas coloridas em azul e vermelho.
Ser Saúde

Anvisa proíbe 'café de açaí' e suspende glitter comestível com plásticos

Decisão da agência apontou falhas de rotulagem e risco no consumo dos produtos.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto mostra pessoa com caneta de mounjaro na mão ao lado de prato com doces e salgados. Imagem para ilustrar matéria sobre nova tendência de rodízio para pacientes que usam canetas emagrecedoras.
Ser Saúde

'Rodízio Mounjaro' aponta nova tendência de comportamento e mercado

Restaurante de Fortaleza abre cardápio para adeptos de canetas emagrecedoras. Especialistas de saúde apontam riscos.

Raísa Azevedo e Paloma Vargas
04 de Fevereiro de 2026