Fortaleza é o maior campeão estadual do Brasil no Século XXI; veja ranking

O Fortaleza é o maior campeão estadual do Brasil no Século XXI. Com o título cearense neste domingo (8), ao superar o Ceará nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Leão atingiu a marca de 16 taças e seguiu isolado no ranking nacional, consolidando a hegemonia.

A listagem tem início em 2001, enfatizando então o destaque leonino diante do arquirrival Ceará, que ganhou apenas 10 vezes neste intervalo. O segundo maior campeão no país é o Flamengo, junto do Rio Branco-AC, com 14 cada.

A pesquisa é do jornalista Rodolfo Rodrigues, colunista da revista PLACAR. Confira tudo logo abaixo.

Maiores vencedores estaduais do Brasil no Século XXI