Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza é o maior campeão estadual do Brasil no Século XXI; veja ranking

O Leão atingiu a marca de 16 taças, estabelendo uma hegemonia local

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 17:10)
Alexandre Mota
Legenda: O Fortaleza atingiu a marca de 47 taças do Campeonato Cearense
Foto: Ismael Soares / SVM

O Fortaleza é o maior campeão estadual do Brasil no Século XXI. Com o título cearense neste domingo (8), ao superar o Ceará nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Leão atingiu a marca de 16 taças e seguiu isolado no ranking nacional, consolidando a hegemonia.

A listagem tem início em 2001, enfatizando então o destaque leonino diante do arquirrival Ceará, que ganhou apenas 10 vezes neste intervalo. O segundo maior campeão no país é o Flamengo, junto do Rio Branco-AC, com 14 cada.

A pesquisa é do jornalista Rodolfo Rodrigues, colunista da revista PLACAR. Confira tudo logo abaixo.

Maiores vencedores estaduais do Brasil no Século XXI

  • Fortaleza: 16 títulos
  • Flamengo: 14 títulos
  • Rio Branco-AC: 14 títulos
  • Cuiabá: 13 títulos
  • Internacional: 13 títulos
  • Paysandu-PA: 13 títulos
  • Sport: 13 títulos
  • Atlético-MG: 12 títulos
  • CRB: 12 títulos
  • São Raimundo-RR: 12 títulos
  • Grêmio: 12 títulos
  • Sampaio Corrêa-MA: 11 títulos
  • Confiança-SE: 11 títulos
  • Brasiliense-DF: 11 títulos
  • Vitória-BA: 11 títulos
Assuntos Relacionados