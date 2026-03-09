Fortaleza é o maior campeão estadual do Brasil no Século XXI; veja ranking
O Leão atingiu a marca de 16 taças, estabelendo uma hegemonia local
O Fortaleza é o maior campeão estadual do Brasil no Século XXI. Com o título cearense neste domingo (8), ao superar o Ceará nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Leão atingiu a marca de 16 taças e seguiu isolado no ranking nacional, consolidando a hegemonia.
A listagem tem início em 2001, enfatizando então o destaque leonino diante do arquirrival Ceará, que ganhou apenas 10 vezes neste intervalo. O segundo maior campeão no país é o Flamengo, junto do Rio Branco-AC, com 14 cada.
A pesquisa é do jornalista Rodolfo Rodrigues, colunista da revista PLACAR. Confira tudo logo abaixo.
Maiores vencedores estaduais do Brasil no Século XXI
- Fortaleza: 16 títulos
- Flamengo: 14 títulos
- Rio Branco-AC: 14 títulos
- Cuiabá: 13 títulos
- Internacional: 13 títulos
- Paysandu-PA: 13 títulos
- Sport: 13 títulos
- Atlético-MG: 12 títulos
- CRB: 12 títulos
- São Raimundo-RR: 12 títulos
- Grêmio: 12 títulos
- Sampaio Corrêa-MA: 11 títulos
- Confiança-SE: 11 títulos
- Brasiliense-DF: 11 títulos
- Vitória-BA: 11 títulos