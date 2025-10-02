Diário do Nordeste
Brasil confirma 11 casos de intoxicação por metanol e investiga outros 48

Registros ocorreram em São Paulo, Pernambuco e no Distrito Federal

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:21)
País
Imagem de bebida alcoólica para matéria sobre casos suspeitos de intoxicação por metanol sobem para 48 no Brasil.
Legenda: Os principais sintomas de intoxicação por metanol costumam surgir entre 12h e 24h depois da ingestão da substância.
Foto: Shutterstock/Siamionau pavel.

A quantidade de casos suspeitos de intoxicação por metanol subiu para 48 no Brasil. Onze ocorrências já foram confirmadas até esta quinta-feira (2). Desse total de 59 casos, entre suspeitos e confirmados, os registros ocorreram em São Paulo, Pernambuco e no Distrito Federal.

Os números foram apresentados pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em coletiva realizada nesta tarde. Ao todo, 32 centros de referência em toxicologia estão atuando para acompanhar os casos. 

Em São Paulo, um óbito já foi confirmado, mas outros sete seguem em investigação, sendo:

  • Cinco em São Paulo;
  • Dois em Pernambuco.

Até o momento, entre as bebidas envolvidas estão gin, whisky e vodka compradas em diferentes locais: conveniências, mercados informais e bares. As vítimas também têm perfis variados, incluindo jovens e adultos que consumiram álcool em festas, bares e outros locais.

Internação do rapper Hungria

O rapper Gustavo da Hungria, de 34 anos, deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, por suspeita de intoxicação por metanol. Na noite de quarta-feira (1º), o músico consumiu uma vodka. Ao acordar, na manhã desta quinta-feira (2º), ele apresentou: 

  • Cefaleia
  • Náuseas
  • Vômitos
  • Turvação visual
  • Acidose metabólica. 

A ocorrência ainda é considerada um caso suspeito pelo Ministério da Saúde (MS). No entanto, segue sendo monitorado por profissionais da saúde. 

Tratamento nos casos de intoxicação por metanol

Nesse cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou o mapeamento de 604 farmácias de manipulação no Brasil. Conforme o Globo, elas são capazes de produzir o etanol farmacêutico, substância utilizada no tratamento. 

Outras farmácias estão sendo notificadas para saberem sobre a possibilidade de distribuição. Fora do Brasil, o ministro entrou em contato com instituições privadas da Índia e dos Estados Unidos que podem ofertar o formepisol, um antídoto alternativo

Com medida, o Ministério da Saúde visa aumentar o estoque desse medicamento no País. "Nós fazemos isso por precaução, porque somos responsáveis diante de uma situação anormal. O ministério começou a perceber a anormalidade da situação na última semana", detalhou Padilha. 

Quais os principais sintomas?

Em meio ao aumento dos casos, a pasta da Saúde divulgou que os principais sintomas desse tipo de intoxicação costumam surgir entre 12h e 24h depois da ingestão da substância. 

Apesar dos sintomas estarem associados a uma ressaca comum, é preciso estar atento à: 

  • Dor abdominal; 
  • Visão adulterada; 
  • Confusão mental; 
  • Náusea. 

O ministro Padilha orientou as pessoas a certificarem-se da segurança da origem da bebida, verificando se o lacre está intacto. 

No caso dos profissionais que identificarem casos suspeitos, é preciso ligar para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica públicos.

 

