Sistema de UPA chama criança de "54" e caso viraliza

Nome Liv é lido como número romano por tecnologia de atendimento.

(Atualizado às 14:28)
Tuane mostrou no TikTok o momento que a filha é chamada de
Legenda: Tuane mostrou no TikTok o momento que a filha é chamada de "54".
Foto: Reprodução/TikTok.

O que era para ser apenas um atendimento de rotina virou um episódio inusitado e viral. A pequena Liv, de 3 anos, acabou sendo chamada de “54” por um sistema eletrônico de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após a tecnologia interpretar seu nome como algarismo romano.

A situação foi registrada pela mãe da criança, a projetista de móveis Tuane Martins, de 32 anos, que não imaginava que o nome escolhido para a quinta filha geraria esse tipo de confusão. Em vídeo publicado no TikTok, o sistema de som do posto de saúde anuncia: “54 Martins Albuquerque Alves”.

O caso aconteceu em uma UPA da região Norte de Florianópolis, quando Liv era atendida por conta de uma crise alérgica. O registro rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, ultrapassando 600 mil visualizações, com milhares de comentários e compartilhamentos.

Segundo Tuane, o erro ocorre porque o sistema lê “LIV” como número romano, equivalente a 54, e não diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Essa não foi a primeira vez que a confusão aconteceu: a mãe conta que a filha ainda era bebê quando foi chamada assim pela primeira vez.

Repercussão sobre o nome

A repercussão do vídeo também trouxe comentários críticos sobre a escolha do nome da criança, algo que Tuane diz nunca ter enfrentado fora da internet. “Nunca me questionaram, nem acharam diferente. Nunca recebi comentários assim. É só coisa que aparece na internet mesmo”, disse ao G1.

Natural do Rio Grande do Sul, Tuane vive em Florianópolis desde 2009 e é mãe de cinco filhos. Além de Liv, ela tem Leandro, de 15 anos, Laíza, de 10, Liz, de 7, e Andressa, de 14, que foi adotada. Autônoma, a projetista adaptou sua rotina profissional ao trabalho remoto para conciliar a maternidade com clientes no Brasil e no exterior.

Após a história ganhar destaque, Tuane passou a compartilhar mais momentos do dia a dia como mãe de cinco nas redes sociais, atraindo curiosos interessados na rotina da família, e, claro, na menina que virou “54” por causa da tecnologia.

