Cariúcha diz ter sido agredida por médico e pede socorro

Apresentadora relatou conflito em Balneário Camboriú e apagou vídeo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:00)
Zoeira
Cariúcha usou as redes sociais para relatar uma suposta agressão e pedir ajuda durante a madrugada deste domingo (4). A apresentadora do Fofocalizando estava em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde passou o fim de semana após o Réveillon, acompanhada de um affair.

De acordo com o relato feito no Instagram, o episódio teria ocorrido em uma casa de shows da cidade. Cariúcha afirmou que houve uma confusão no local e que, após o desentendimento, acabou sendo colocada para fora do apartamento do companheiro. Em um vídeo publicado, e posteriormente apagado, ela apareceu chorando na entrada do prédio.

"Eu estou na rua... O cara com quem eu estou ficando, doutor Danilo Bravo, me botou para fora de casa. E eu fui para cima dele, a gente estava num pagode, mas eu fui me defender", disse ela na gravação deletada.

A apresentadora ainda reforçou que teria reagido para se proteger.

"Sou mulher empoderada, não aceito abaixar cabeça para alguém. Ele estava louco, não sei o que ele usou, deve ter usado alguma coisa. Fui me defender, fui para cima dele, eu arranhei ele todo porque foi uma defesa", acrescentou.

Apesar de o vídeo ter sido removido do perfil de Cariúcha poucas horas depois, o conteúdo continuou circulando em páginas de fofoca. Desde então, ela não voltou a se manifestar publicamente sobre o caso.

Antes do episódio, a ex-participante de A Fazenda havia compartilhado registros no apartamento do médico cirurgião Danilo Bravo, confirmando o affair. Nos Stories, os dois apareceram juntos, inclusive em uma academia. "Olhem que vista linda! Estou na casa dele. Ontem nós fomos para um rolê, depois para outro. A gente não tinha limite, não é, amigo?", brincou Cariúcha em um dos vídeos. Em outro momento, Danilo comentou: "Um bom amigo incentiva coisas positivas na pessoa".

Procurados pelo Notícias da TV, Cariúcha e Danilo Bravo não se pronunciaram sobre o ocorrido.

