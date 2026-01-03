Renato Aragão é alvo de cobrança de mais de R$ 500 mil por dívida de IPTU

O ator e humorista cearense Renato Aragão, conhecido nacionalmente pelo personagem Didi Mocó, passou a ser cobrado judicialmente pelo município do Rio de Janeiro por uma dívida de IPTU que ultrapassa R$ 500 mil.

De acordo com informações publicadas por Ancelmo Gois, no Jornal O Globo, o valor da execução fiscal soma exatamente R$ 548.283,69.

A cobrança foi iniciada em 23 de dezembro de 2025 e se refere a parcelas do imposto que deixaram de ser pagas entre os anos de 2021 e 2023.

Cada uma das prestações mensais varia entre R$ 10 mil e R$ 11 mil. O processo tramita atualmente na 12ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro.

Como é a mansão de Renato Aragão

O imóvel em questão é uma mansão localizada no bairro Recreio dos Bandeirantes. Conforme descrito por Ancelmo, a propriedade tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída, em um terreno com mais de 400 mil metros quadrados.

A residência conta ainda com itens como guarita de segurança, heliponto, quadra de tênis e garagem com capacidade para até dez veículos.