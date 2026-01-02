Atriz Isabela Garcia está de volta às novelas da Globo após sete anos

A atriz Isabela Garcia assinou contrato e voltará às novelas em ‘Quem Ama, Cuida’, trama que substituirá ‘Três Graças’ no horário das nove. Na história, ela viverá a mãe da personagem de Letícia Colin, a protagonista da novela.

O último trabalho de Isabela em folhetins da emissora foi em ‘O Sétimo Guardião’ (2018–2019). Além disso, em 2026, ela também poderá ser vista em ‘Dona Beja’, produção da HBO Max, no papel de Genovena.

Com uma carreira construída majoritariamente na Globo, Isabela começou ainda criança e soma novelas marcantes no currículo, como Água Viva, Sol de Verão, Bebê a Bordo, Sonho Meu, Irmãos Coragem, Andando nas Nuvens e Celebridade.

Nova trama de Walcyr Carrasco

Prevista para estrear em maio, Quem Ama Cuida gira em torno de um milionário que se casa com Adriana e acaba assassinado, dando início a um mistério sobre o crime.

Legenda: Isabela fará o papel da mãe da protagonista, que será feita pela atriz Letícia Colin. Foto: Reprodução / Redes sociais.

Injustamente condenada, Adriana encontra apoio apenas em Pedro (Chay Suede), filho do advogado que a colocou atrás das grades. Após seis anos na prisão, ela sai em busca de justiça e vingança contra os responsáveis por sua condenação, entre eles Pilar, irmã de Artur.