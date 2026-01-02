Bianca Andrade passa réveillon com filho no Ceará

Bianca Andrade decidiu virar o ano de uma forma diferente do que havia planejado. Mesmo pronta para curtir uma festa no Ceará, a influenciadora e empresária optou por mudar os planos de última hora e passar o réveillon ao lado do filho, Cris, assistindo aos fogos de artifício em um momento íntimo e cheio de afeto.

A ex-BBB falou sobre a decisão nas redes sociais. “Decidi passar a virada de um jeito diferente. Desisti de ir pra festa, troquei de roupa e fiquei assim agarradinha com o amor da minha vida, que me desejou o melhor ano novo de todos! Eu sou muito apaixonada em ser mãe dele! Muito”, escreveu.

Veja também Zoeira Veja looks, shows e destino dos famosos no Réveillon 2026

Bianca, conhecida como Boca Rosa, também compartilhou que o primeiro dia do novo ano seguiu o mesmo clima leve da virada. Ao lado do filho e da família, ela aproveitou momentos simples, como brincadeiras, comida feita em casa, passeio de buggy e um pôr do sol especial no litoral cearense.

Em meio aos registros, a influenciadora celebrou a nova fase com gratidão e leveza. “Juro, começar o ano sem ressaca, descansada, com meu filhote e nesse paraíso... Obrigada 31 anos", publicou. "Nunca comecei um ano tão leve e feliz”, escreveu ainda, resumindo o sentimento que marcou sua entrada em 2026.