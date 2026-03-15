Eliana se emociona com estreia de programa na Globo

Eliana está de volta aos domingos, no comando do programa “Em Família com Eliana”, da TV Globo. Na estreia da atração, a apresentadora recebeu a surpresa da participação de parentes, não segurando a emoção ao ganhar depoimentos e relembrar momentos da carreira.

Logo no início do dominical, Eliana celebrou o retorno à apresentação de um programa de auditório, após a saída do SBT. A comunicadora falou do misto de emoção e ansiedade para reencontrar o público em uma atração que mistura família, música e competição.

“Depois de 20 anos aos domingos, nasce meu novo programa, aqui na Globo. Com um propósito lindo de ser um lugar de encontro, de histórias reais, de emoção, música, fé, alegria e o mais importante: união” Eliana Apresentadora da TV Globo

Após a abertura, Eliana passou a ouvir áudios de depoimentos de familiares, ao mesmo tempo em que o telão exibia momentos da carreira como apresentadora e cantora, além de lugares que marcaram a trajetória dela, como a casa do avô, no Ceará.

Então, veio a surpresa: o marido, o diretor de TV, Adriano Ricco, os filhos Arthur e Manuela, a mãe dela, Eva, e a irmã Helena entraram no palco do “Em Família”, emocionando Eliana.

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PROGRAMA DOMINICAL

O “Em Família com Eliana” irá ao ar nas tardes de domingo. Cada semana, Eliana visitará a residência de um artista ligado à música para mostrar a vida profissional e pessoal do escolhido. No programa de estreia, ela visitará o cantor Daniel, diretamente da fazenda dele no interior de São Paulo.

Já no palco, Eliana comandará a competição de famílias de diferentes regiões do Brasil, com apresentações musicais ligadas ao lugar de origem de cada uma, além de relatar um pouco do dia a dia.

Na estreia, as famílias Amaro, de Campina Grande (PB); Caram, de São Paulo; e Guedes, de São Luiz Gonzaga (RS) abrirão a competição. Já a avaliação ficará por conta do cantor Belo e do casal de jornalistas Pedro Bial e Maria Prata.