Quem comprou a caixa premiada da 'Máquina do Poder' no BBB 26? Entenda dinâmica
O comprador do poder terá que retirar um dos emparedados pelo "Pedra, Papel e Tesoura".
Por 130 estalecas, Jordana comprou a caixa premiada da dinâmica "Máquina do Poder", no Big Brother Brasil 26, e poderá escolher um dos três emparedados pelo "Pedra, Papel e Tesoura" de sábado (14) — Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach ou Leandro Boneco — para retirar da berlinda na noite deste domingo (15).
"Quem comprar a caixa vai ter que usar o poder. Se um dos emparedados comprar, melhor para ele. Vai poder salvar a si próprio", adiantou o apresentador Tadeu Schmidt para o público.
A advogada comemorou a conquista com os aliados Marciele e Alberto Cowboy no quarto "Sonho de Voar". "Quando eu digo que minha intuição está boa", disse ela, sem saber ainda do que se trata o poder.
Pouco depois, Cowboy cogitou que Jordana possa retirar alguém do Paredão. Neste cenário, a sister afirmou que deverá salvar Jonas.
O nono Paredão do Big Brother Brasil 26 começou a se formar na tarde deste domingo (15). Até o momento, estão na berlinda Ana Paula, Breno, Jonas, Boneco e Solange Couto.
Ana Paula, Jonas e Boneco foram emparedados pela dinâmica "Pedra, Papel, Tesoura" de sábado. Já Solange foi escolhida pela maioria dos confinados da Casa e Breno foi o alvo do Líder Cowboy.
Logo após o programa ao vivo, que começou às 13h50, os participantes do reality show usaram as próprias estalecas para comprar uma caixa na "Máquina do Poder". Jordana escolheu a caixa premiada e terá de salvar da berlinda um dos três emparedados pela dinâmica de sábado.
À noite, às 19h20, após o "Domingão com Huck", o público saberá quem será salvo do Paredão e poderá acompanhar a Prova Bate e Volta. Três jogam — menos o escolhido pelo Líder — e um se salva.