Caldeirão do Mion deste sábado (23) terá Semifinal do ‘Dupla do Brasil’

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (23) traz a semifinal da competição musical "Dupla do Brasil". As quatro duplas que chegaram nesta etapa cantarão clássicos do Rei Roberto Carlos em versão sertaneja.

Para avaliar as performances de Jéssika Dionízio e Célia Damião, Peddro Henrique e Luciano, Ashley e Paixão e Priscila e Luana, as cantoras Yasmin Santos e Roberta Miranda são as convidadas de Marcos Mion e se unem ao produtor Eduardo Pepato.

A tarde será embalada por um repertório que conta com "Cama e Mesa", "Como é grande o meu amor por você", "Outra vez" e "É preciso saber viver". Lançando trabalhos novos, Yasmin e Roberta também apresentam as canções “200 anos” e “Pensando em você”.

O programa revela as três duplas que vão para a final da competição e um novo prêmio aos vencedores. Além do troféu do ‘Dupla do Brasil’, de uma música original produzida por Eduardo Pepato e da participação no programa ‘Viver Sertanejo’, as atrizes Isadora Cruz e Gabz mandam um recado que promete acelerar o coração dos participantes.

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Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (23)?

Neste sábado (23), o "Caldeirão com Mion" vai ao ar mais cedo, às 14h45, logo após o programa Se Liga.

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.