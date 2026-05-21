Prisão de Deolane nesta quinta (21) é a segunda; relembre caso

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra voltou a ser presa, nesta quinta-feira (21), desta vez durante operação da Polícia Civil de São Paulo e Ministério Público estadual, que apura um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com a investigação, o esquema inclui movimentações financeiras envolvendo Deolane e membros da facção criminosa.

No total, seis mandados de prisão preventiva foram emitidas pela Justiça, além de ordens de busca e apreensão.

A operação também obteve o bloqueio de valores superiores a R$ 327 milhões e o sequestro de 17 veículos, e quatro imóveis vinculados aos investigados.

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Primeira prisão

Esta é a segunda vez que Deolane Bezerra é presa. Em setembro de 2024, a influenciadora foi detida em Recife (PE), alvo da operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco.

O objetivo da ofensiva era investigar uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Na ocasião, a mãe da influenciadora também foi detida.

Após passar 20 dias presa, Deolane foi solta, beneficiada por um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Ela deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque para responder em liberdade com medidas cautelares.