Justiça solta Deolane Bezerra e outros investigados em operação contra bets e lavagem de dinheiro

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou na noite desta segunda-feira (23) a soltura da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, dentre outros suspeitos presos na Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, e o dono da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, também foram liberados. As informações são do g1.

A decisão é do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que acatou um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Darwin Filho. O juiz estendeu o relaxamento da prisão aos demais detidos. No total, foram 17 pessoas beneficiadas.

A lista contempla:

Aislla Sabrina Trutta Henriques Rocha Darwin Henrique da Silva Filho Dayse Henrique Da Silva Deolane Bezerra Santos Edson Antonio Lenzi Eduardo Pedrosa Campos Giorgia Duarte Emerenciano Jose André da Rocha Neto Marcela Tavares Henrique da Silva Maria Aparecida Tavares de Melo Maria Bernadette Pedrosa Campos Maria Carmen Penna Pedrosa Maria Eduarda Quinto Filizola Rayssa Ferreira Santana Rocha Ruy Conolly Peixoto Solange Alves Bezerra Thiago Heitor Presser

Conforme a decisão do juiz, os investigados devem atender a uma série de condutas, como:

Não mudar de endereço sem prévia autorização judicial;

Não se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial;

Não praticar outra infração penal dolosa;

Comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, para assinatura de Termo de Compromisso, para tomar ciência de todas as cautelares e informar endereço atualizado;

A decisão também proibiu os investigados de frequentar qualquer empresa envolvida na Operação Integration, assim como participar de qualquer tipo de decisão sobre a atividade econômica de qualquer empresa que faça parte da investigação. Eles também estão proibidos de fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos.

Mais cedo, a Justiça de Pernambuco havia mantido as prisões preventivas da advogada e influenciadora Deolane Bezerra e dos outros investigados. Também nesta segunda, a juíza Andrea Calado da Cruz decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima, no âmbito da mesma investigação.

O casal José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, donos da empresa Vai de Bet, estavam foragidos e foram contemplados pela decisão. Segundo as investigações, eles viajaram com Gusttavo Lima de Goiânia para a Grécia no início de setembro, poucos dias depois que a operação foi deflagrada.