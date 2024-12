Em ataque a empresário, criança de 6 anos é baleada na zona norte do Rio

Um menino de 6 anos foi baleado no peito, na tarde desta quarta-feira (11), durante um ataque de criminosos a um empresário, dono de uma choperia na Zona Norte do Rio de Janeiro. A criança estava a caminho da escola quando foi atingida. A Rua Guaraúna, onde ocorreu o crime, é um dos acessos ao Morro do Juramento, região controlada pelo Comando Vermelho. As informações são do portal g1.

O homem alvo do ataque tem passagem pela polícia por furto e por violência psicológica contra mulher. O empresário e a criança, atingidos pelos disparos de arma de fogo, foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde. Ambos têm estado de saúde grave.