Médica da Marinha baleada no Rio morreu no dia do aniversário do filho: 'Vá em paz, mãe'

A médica e capitã de mar e guerra da Marinha, Gisele Mendes de Souza, morreu baleada no mesmo dia em que um dos filhos, o estudante Daniel Mello, fez aniversário de 22 anos. A militar faleceu nessa terça-feira (10) após ser atingida por um tiro na cabeça durante uma operação do Comando da Coordenadoria da Polícia Pacificadora, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada pela vereadora Mônica Cunha (Psol), para quem o outro filho da vítima, Carlos Eduardo Mello, trabalha como assessor.

Nas redes sociais, Daniel fez uma publicação em homenagem a Gisele: "De coração partido, mas com fé que Deus sabe de tudo, vá em paz, mãe. Que seus guias estejam contigo!"

A capitã da Marinha, de 55 anos, foi baleada enquanto participava de uma cerimônia de formatura no auditório da Escola de Saúde da Marinha. Ela chegou a ser socorrida e passar por cirurgia, em estado grave, mas não resistiu.

Gisele se formou em Medicina na Universidade Federal do Estado do Rio (Unirio), em 1993, e se especializou em geriatria. Em 1995, entrou para a força armada. Ela foi diretora do Hospital Naval de Brasília e, mais recentemente, era superintendente de Saúde do Hospital Marcílio Dias.

Em nota ao portal da CNN, a Marinha prestou apoio à família da médica. A Polícia Civil informou que, apesar de a investigação estar a cargo da força militar, está à disposição para dar apoio à apuração.

O Conselho Regional de Medicina do Rio também se solidarizou com os familiares da capitã e cobrou celeridade na averiguação do caso, além de um plano para evitar o que chamou de "efeitos colaterais" de operações realizadas próximas a unidades de saúde.

