Funcionários de Wesley Safadão brigam dentro de casa da mãe do cantor; dona Bil se pronuncia

Conhecido por trabalhar na divulgação de uma casa de apostas e dividir momentos do cotidiano de Wesley Safadão, o influenciador Vitinho WS apareceu chorando em stories no Instagram, na madrugada desta quarta-feira (5). Hospedado na casa de dona Bil, mãe do cantor cearense, ele declarou ter sido agredido por um colega de trabalho, o influenciador conhecido pelo apelido de Juninho Anão.

"Duas horas da manhã saindo daqui da casa da Tia Bil porque um morador daqui chegou bebo, me agredindo, sem eu ter feito p* nenhuma. Tô saindo aqui, botei minhas malas dentro do carro e vou sair daqui. Não aguento mais isso não. Tem pessoa que ainda defendem uma mísera dessa. Não é ser humano não, porque o que ele faz não é brincadeira", declarou, com lágrimas, o influenciador.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias

Veja fala de Vitinho e Dona Bil:

Legenda: Vitinho gravou falando da agressão que sofreu de colega de trabalho Foto: Reprodução/Instagram

Ainda em postagem, Vitinho publicou texto explicando o ocorrido. "Nunca fui de aparecer na internet chorando por qualquer coisa, mas hoje foi f*. Eu tava de boa no quarto, na minha, quando o outro anão chegou em casa fazendo as m* dele de sempre. Do nada me agrediu", concluiu Vitinho.

'Nada justifica violência', diz Dona Bil

A empresária Dona Bil fez stories explicando a confusão entre os dois funcionários. "Já vinham se estranhando há alguns dias, mas nada justifica violência. Não aceito. Gosto de todos dois. O Juninho tem mais de 12 anos que mora mais eu. O Vitinho chegou agora, acho que tem um ano, mas o respeito que tenho por um tenho por outro".

Ela explicou, em vídeos, que, no momento do conflito entre eles, nem Wesley, nem ela estavam presentes.

Ainda segundo a empresária, os dois ficarão de "castigo" nós próximos dias.

Veja também É Hit Backing vocal de Heitor Costa é ferida com copo de vidro e cantor encerra show em Pernambuco É Hit DJ Ivis e Pâmella Holanda reaparecem juntos, em foto com família, em Paris

"Eu estava dormindo. Hoje de manhã que acordei e essa situação. Então, eles vão ficar de castigo, vão ficar aqui em casa. Nós vamos viajar, eles vão ficar em casa. E os dias que vamos passar viajando, que são oito dias, eles vão ficar sem celular. Peço vocês também que não levem isso para outro lado, porque eles são meninos bons, mas pegam corda", relatou dona Bil.

Ainda em publicações em redes sociais, Dona Bil fez um pedir desculpas ao outro e informou que o conflito acabou naquele momento.