Wesley Safadão revela conversa com filho mais velho, Yhudi, sobre herança; assista

O cantor Wesley Safadão chamou atenção das redes sociais ao revelar uma conversa que teve com o filho mais velho sobre herança. Em um almoço durante a semana de Carnaval, o cearense deu detalhes do bate-papo que teve com Yhudi — filho dele com Mileide Mihaile.

O assunto surgiu após o artista comentar sobre tarefas que deu ao herdeiro de 14 anos como "estagiário". Wesley Safadão estava acompanhado do cantor Eric Land durante o comentário.

Veja relato de cantor:

"Peguei ele na academia um dia, viu, Eric? Ele disse: 'Pai, eu não sou herdeiro?'", contou Wesley Safadão.

Em seguida, o cantor disse que respondeu: "É, meu filho, mas você só é herdeiro quando eu morrer. Quando eu morrer você herda alguma coisa. Agora, enquanto eu tiver em vida, vou lhe dar oportunidade".

Depois da jornada de shows do período carnavalesco, Wesley Safadão viajou com a esposa e os três filhos para os Estados Unidos, nessa quarta-feira (5). Em tom de brincadeira, o cantor postou mensagem com vídeo de Yhudi em classe executiva de voo: "O estagiário mal começou o serviço já pegou o Carnaval e agora vai tirar férias".

Qual o patrimônio de Wesley Safadão?

Legenda: Cantor é dono de Haras de luxo e fazenda em Aracoiaba, no Ceará Foto: Reprodução/Instagram

Os três filhos do cantor Wesley Safadão vão ter um vasto patrimônio para dividir no futuro. É possível somar veículos de luxo, imóveis no Ceará e em outras regiões do país como São Paulo, além de sociedades com artistas por meio do escritório gerenciado pela família do artista.

Veja também É Hit Banda de Henry Freitas perde voo e Wesley Safadão empresta músicos para show de Carnaval em Recife É Hit Funcionários de Wesley Safadão brigam dentro de casa da mãe do cantor; dona Bil se pronuncia

Um dos maiores bens do cantor cearense está ligado a genética de equinos. Além de uma fazenda gigante em Aracoiaba (CE), intitulada por Haras WS, ele é dono de cavalos que valem milhões de reais. Anualmente, o cantor realiza um leilão que movimenta o comércio de animais da raça quarto de milha.

Outro fonte de renda que será destinado aos herdeiros do cantor no futuro é o próprio acervo fonográfico. Wesley Safadão é dono de milhões de plays mensais em plataformas como Spotify e Deezer. Toda renda por execução de músicas, seja em aplicativos, TV, rádio e internet, eventos em geral, contabilizadas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), também se soma ao patrimônio dos filhos.