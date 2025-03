Banda de Henry Freitas perde voo e Wesley Safadão empresta músicos para show de Carnaval em Recife

O cantor Henry Freitas escapou de um grande problema logístico após o cantor Wesley Safadão interceder por ele. No sábado (1º), a banda do artista pernambucano perdeu um voo e não conseguiu chegar a tempo para realizar um show em Recife (PE).

Durante o período de Carnaval ou São João, a agenda das bandas de forró triplicam o número de shows. Mesmo com toda logística planejada, é comum — por questões de distância e até mesmo por mudanças de horários de apresentações — que muitos acabem perdendo voos.

Veja momento de agradecimento:

Para sair do problema, Rod Bala, empresário e produtor musical de Henry Freitas, entrou em contato com o cantor Wesley Safadão, que fez show no mesmo lugar que o amigo forrozeiro estava programado.

Prontamente, o artista cearense emprestou os músicos que estavam na cidade. "Wesley como sempre, mais uma vez, nos ajudando. Muito solícito", publicou vídeo Rod Bala, em agradecimento.

Ainda em story, Rod publicou conversa no WhatsApp com Wesley Safadão sobre o repertório da banda de Henry.

"Falei para os meninos também mostrar músicas que vai dar certo para ele [Henry], além das que vocês passaram", escreveu Safadão.

Veja também É Hit Xand Avião chora ao retornar para Carnaval de Apodi e relembra dificuldades na infância; assista É Hit Cantores da banda Seu Desejo passam mal após segurança usar spray de pimenta em show de Carnaval; assista

Cantor agradeceu em show

Durante apresentação em show privado, o cantor Henry Freitas fez questão de pausar apresentação para agradecer Wesley Safadão.

"Muito barulho para banda do Safadão. Estamos na correria de Carnaval fazendo 16 shows em uma semana. Eu consegui chegar, mas minha banda não conseguiu chegar. Mas o Wesley, não é à toa que ele é um dos maiores artistas do país, uma das melhores pessoas que eu conheço, ele estava fazendo dois shows hoje, mas liberou a banda, toda equipe aqui para fazer show comigo", puxou palmas Henry Freitas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias