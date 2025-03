Cantores da banda Seu Desejo passam mal após segurança usar spray de pimenta em show de Carnaval; assista

Os cantores Alessandro Costa e Yara Tchê, vocalistas da banda Seu Desejo, passaram mal após a equipe de segurança do evento de Carnaval Hidrofolia — no município de Hidrolândia (CE) — usarem spray de pimenta para dispersar pessoas que estavam brigando na festa, na noite dessa sexta-feira (28).

Populares relataram nas redes sociais que a segurança usou o spray após um princípio de confusão se formar. O problema é que os cantores acabaram sendo atingidos também.

Veja saída de cantores do palco:

Alessandro Costa e Yara Tchê passaram mal pelo efeito causado com o uso do spray de pimenta e precisaram sair do palco antes mesmo do show acabar.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria da dupla de forró. Os dois cantores "estão bem". Na manhã deste sábado (1º), Alessandro chegou até fazer stories no Instagram falando sobre os próximos shows da banda.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Hidrolândia para falar sobre o ocorrido e aguarda respostas.