Xand Avião chora ao retornar para Carnaval de Apodi e relembra dificuldades na infância; assista

O cantor Xand Avião chorou durante apresentação de Carnaval na cidade de Apodi (RN), distante 340 km da capital Natal, na noite de sexta-feira (28). O forrozeiro relembrou a época em que morava de aluguel no município e da escola em que estudava.

"Eu nasci em Itaú, mas me considero de Apodi. Quem é Apodiense tem orgulho disso, levante a mão como eu. E assim, eu já fiz shows em 12 países, já rodei os 27 estados do Brasil, já fui considerado um dos maiores cantores de forró do Brasil, mas hoje quem tá aqui no palco é o apodiense José Alexandre da Silva Filho, que estudou no Gerson Lopes, que foi do Antônio Dantas", falou emocionado o cantor.

Assista:

Em seguida, ele lembrou da rua onde viveu em Apodi. "Que morava no bairro Lagoa Seca, lá na Rua Padre Renato 143. A casa não era nossa, era alugada, mas eu tinha um sonho na minha vida que era cantar e fazer sucesso. Eu queria pelo menos pagar o aluguel que estava atrasado. Mas eu tô aqui a falar de coisa boa".

Por fim, Xand Avião deixou um conselho ao público. "Quero dizer para cada um de vocês são apodienses, independente do seu sonho, que seja música, seja advocacia, seja medicina, nunca desista. Porque aqui em Apodi, poucas pessoas disseram que eu ia conseguir. E eu tive a honra de ter pessoas aqui que foram no meu camarim hoje que disseram que ia conseguir".

